Три тревожных причины: почему снится один и тот же сон

Опытные сомнологи утверждают - если сон повторяется, причину стоит искать с особой тщательностью.

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Почему снится одно и то же - значение повторяющихся снов / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Повторяющиеся сны – сигнал психики о том, что что-то идет не так. Как правило, такие сновидения являются кошмарными, или такими, которые оставляют неприятный осадок после пробуждения. Падение с высоты, зубы, которые выпадают и крошатся, погони, которым нет конца – самые частые сюжеты.

Исследователь сновидений и преподаватель психологии на факультете психиатрии Гарвардской медицинской школы Дейдре Барретт в интервью CNN отмечает, что повторяющимися можно считать сны с повторяющимся сюжетом или переживаниями, которые человек видит два и более раза.

Это не обязательно происходит каждую ночь – допустимы интервалы от пары раз в месяц, до повторов раз в несколько лет.

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Что значит, если снится один и тот же сон

Сны часто считают метафорическим отражением переживаний человека, с которыми он не может справиться, пока бодрствует. По мнению Барретт, толковать повторяющиеся сны необходимо индивидуально, однако есть система символов, которые принято оценивать однозначно.

К примеру, если человеку снится, что он постоянно опаздывает, это значит, что в реальной жизни он испытывает страх перед потерей контроля над собственной жизнью. Проваленный экзамен – страх неудачи и чувство собственного несовершенства по сравнению с теми, кого человек считает своими авторитетами. Зубы, которые превращаются в крошку и буквально сыплются изо рта – отражение страха перед эмоциональными потерями в реальной жизни; человек чувствует себя беззащитным перед жизненными обстоятельствами.

Повторяющиеся сны – частая проблема для людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или повышенной тревожностью. Травма в реальной жизни возвращается к ним в виде кошмаров.

"Мозг находится в состоянии постоянного поиска решения проблемы, способа положить конец переживаниям. Но у людей с ПТСР сны настолько яркие, что они пробуждают их ото сна. И в этом вся проблема – сон никогда не получает логического завершения. Поэтому он повторяется – это незавершенная работа", - отмечает психолог и сомнолог Алекс Димитриу.

Также повторяющиеся сны могут возникнуть у тех, кто страдает апноэ. Таким людям, по словам Димитриу, часто снится, что они тонут, задыхаются или их душат, из-за нарушения дыхания во сне.

Меж тем сны могут повторяться и по более прозаическим причинам. К примеру, тревожный неглубокий сон с повторяющимся сюжетом может возникнуть из-за внешних раздражителей – громкого тиканья часов, протекающего крана, громкой автомобильной сигнализации, неудобной постели и пр.

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