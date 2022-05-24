Боевики "ДНР" устроили бунт: жалуются на колоссальные потери и бегут с фронта

Боевики требуют провести ротацию и забрать их с передовой. Жалуются на плохую подготовку и большие потери.
Потери боевиков "ДНР", которых бросают на передовую против ВСУ, достигают 60% личного состава.
Об этом идет речь в обращении насильно "мобилизованных", которое они записали к главарю Денису Пушилину.
Боевики требуют провести ротацию и забрать их с передовой. Жалуются на плохую подготовку и большие потери.
"Нас загребли с учебы, с работы, без медкомиссии, без подготовки, дали автоматы и вперед. Уже в марте пошли первые потери личного состава. Это не помешало руководству перебросить батальон на другой участок фронта. Но усиливать не свои позиции, а воевать уже за "ЛНР", – жалуются участники бандформирований.
Добавим, то на записи опубликовано обращение "личного состава 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка в/ч-08818".
Напомним, ранее сообщалось, что российские моряки отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.
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