Боевики "ДНР" устроили бунт: жалуются на колоссальные потери и бегут с фронта

Боевики "ДНР" / YouTube

Потери боевиков "ДНР", которых бросают на передовую против ВСУ, достигают 60% личного состава.

Об этом идет речь в обращении насильно "мобилизованных", которое они записали к главарю Денису Пушилину.

Боевики требуют провести ротацию и забрать их с передовой. Жалуются на плохую подготовку и большие потери.

"Нас загребли с учебы, с работы, без медкомиссии, без подготовки, дали автоматы и вперед. Уже в марте пошли первые потери личного состава. Это не помешало руководству перебросить батальон на другой участок фронта. Но усиливать не свои позиции, а воевать уже за "ЛНР", – жалуются участники бандформирований.

Добавим, то на записи опубликовано обращение "личного состава 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка в/ч-08818".

Напомним, ранее сообщалось, что российские моряки отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

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