Бунт в армии РФ: моряки отказываются идти в бой из-за аварийного состояния кораблей

Моряки 106 бригады РФ, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания.
Российские моряки отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.
Как говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, на некоторые корабли РФ из-за санкций вместо оригинальных блоков установили запчасти от бытовой техники китайского производства.
Теперь командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и тюрьмы скрывают факты небоеспособности корабельного состава и угрожают обвинить в госизмене и приговорить к 15 годам заключения тех, кто их сдаст.
В свою очередь, моряки 106 бригады, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей и решили тайно написать письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу, в которых пожаловались на все махинации командования, добавили в ГУР.
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Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.
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