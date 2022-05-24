Бунт в армии РФ: моряки отказываются идти в бой из-за аварийного состояния кораблей

Моряки РФ отказываются выполнять боевые задения / Минобороны РФ

Российские моряки отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Как говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, на некоторые корабли РФ из-за санкций вместо оригинальных блоков установили запчасти от бытовой техники китайского производства.

Теперь командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и тюрьмы скрывают факты небоеспособности корабельного состава и угрожают обвинить в госизмене и приговорить к 15 годам заключения тех, кто их сдаст.

В свою очередь, моряки 106 бригады, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей и решили тайно написать письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу, в которых пожаловались на все махинации командования, добавили в ГУР.

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