Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведка

Стало известно о колоссальных потерях оккупантов в Украине / генштаб ВСУ

В боях на Мариупольском направлении оккупанты РФ привлекли весь личный состав "МВД ДНР" и большинство погибло.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, оккупантами были привлечены и военнослужащие "внутренних войск ДНР", даже курсанты "Донецкой академии МВД".

По данным разведки, за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери. На Мариупольском направлении: до 1 000 человек безвозвратные потери, в том числе 26 курсантов; более 2 800 человек санитарные потери. На других направлениях потери составили: около 500 чел. безвозвратные потери и около 2 100 чел. санитарные.

Существенная недостача "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно осложнил дальнейшую принудительную мобилизацию.

"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потери среди личного состава.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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