"Котел" на Луганщине: Гайдай ответил на слухи о "перекрытии" трассы на Лисичанск

Трасса Бахмут - Лисичанск не перекрыта / Facebook/sergey.gaidai.loga

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что трасса "Лисичанск-Бахмут" якобы перекрыта российскими оккупантами.

"После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы", – написал он на своей странице в Facebook.

Глава ОВА подчеркнул, что по состоянию на 13:00 передвижение по дороге возможно.

Отметим, что ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что якобы российские войска вышли на "дорогу жизни" Бахмут-Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка.

По словам Бутусова, ВС РФ вышли на трассу 24 мая, ныне она перекрыта. Вторые сутки в районе сел Нагорное и Белогоровка ведутся бои. Вражеские силы пытаются закрепиться и расширить зону прорыва, чтобы перехватить трассу.

Если российским войскам удастся закрепиться, то это будет означать оперативное окружение ВСУ в районе Северодонецка-Лисичанска. Однако оно будет неполным, есть еще один второстепенный путь в эти города.

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