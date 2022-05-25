Использовали уже 60% высокоточного оружия: оккупанты меняют тактику из-за недостатка ресурсов – ГУР

Оккупанты меняют тактику из-за недостатка ресурсов разведка/ Reuters, УНИАН

В страны-агрессора РФ заканчиваются запасы высокоточного оружия, поэтому российским войскам приходится менять тактику.

В первые два месяца широкомасштабного вторжения в Украину армия России хаотично обстреливала ракетами украинские территории. Однако впоследствии ситуация изменилась по мере того, как в РФ начали заканчиваться ресурсы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

Он подчеркнул, что РФ уже применила около 60% запасов высокоточного оружия.

"По нашим данным, если говорить о высокоточное оружие, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же самым "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", – отметил Скибицкий.

Оперативно пополнить свои запасы Россия не может, ведь не имеет необходимых мощностей производства. Также ее в этом серьезно "тормозят" санкции, наложенные Западом, которые, в частности, не позволяют покупать иностранные комплектующие.

Поэтому РФ сейчас изменила тактику применения такого вооружения.

"Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата. Или баллистические или крылатые ракеты наземного или морского, воздушного базирования, для того, чтобы быть готовыми поразить эту цель", – говорит представитель ГУР Минобороны Украины.

Он отметил, что изменение тактики РФ очень заметно. Нынешнее "поведение" российских войск лишь доказывает, что ресурсы высокоточного вооружения и боеприпасов у них уже на предельном уровне, сказал Скибицкий.

Ранее эксперт Тарас Загородний рассказал, что Россия сейчас достреливает тот запас ракет, который она накапливала десятилетиями. А оперативно восстановить их количество РФ не удастся – это было бы слишком сложной задачей даже в мирное время, не то, что во время войны. Поэтому страна-агрессор столкнулась с нехваткой ракет – российские военные не могут их так активно применять.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, сколько ракет осталось у России и какими именно ракетами страна-агрессор обстреливает территорию Украины.

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