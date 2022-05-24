Сколько ракет осталось у России: военный эксперт дал ответ

Ракеты / mil.ru

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что Россия бьет по территории Украины подержанными ракетами с низкой точностью, но мощной боевой частью. Именно такими обстреливают Одесскую область.

"На сегодняшний день самой опасной ракетой является Х-22. Это старая советская ракета, у которой просто катастрофическая "точность". Там отклонения могут быть и 200, и 300 метров, и даже больше. У них, кроме всего прочего, было немало проблем, когда они были новыми, - в 1960-х годах, в первую очередь, с топливными системами. У них даже могли отказывать двигатели во время полета", - говорит эксперт, передает Украина 24.

По его словам, в чем именно опасность на сегодняшний день - очень серьезная боевая часть.

"Там почти тонна взрывчатого вещества, 960 кг. В советские времена решили проблемы с точностью именно боевой частью — даже если вы не попали в цель и ракета упала в 100, в 200 метрах, за счет мощной осколочно-фугасной боевой части повреждение цель получит. А теперь ситуация такова, что эти ракеты в большинстве своем выпускаются по территории Украины. По Одессе и Одесской области работают именно этими ракетами", - рассказал он.

Эксперт объяснил, как долго Россия сможет наносить ракетные удары по территории Украины.

"Если мы говорим в целом о ракетных возможностях России, то у нее достаточно широкая номенклатура ракет советского периода. Даже те, которые они перестали часто использовать — крылатые ракеты Калибр и Искандер, — они у них остаются на складах в так называемом неприкосновенном запасе. Но по применению, если говорить о Х-22, это старая советская ракета, которая уязвима для ПВО — более чем "Калибр" или "Искандер", поэтому чем больше мы углубляемся в это советское наследие, тем больше их ракеты есть уязвимыми для ПВО Украины", - сказал военно-политический обозреватель.

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Война России против Украины

Советник Банковой Алексей Арестович ранее прогнозировал, что армия Украины может пойти в полномасштабное контрнаступление на временно оккупированные войсками РФ позиции в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого оружия от Запада. После этого в ВСУ сформируют подразделения для реализации наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и украинская армия, и российские войска будут пополнять резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. Согласно его оценке, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут переходить в контрнаступление, однако войск нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений. Нужно ликвидировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяцы силы украинской обороны собираются освободить восточные и южные регионы страны.

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