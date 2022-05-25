УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия фактически начала аннексию Мариуполя - Андрющенко

25 мая 2022, 16:08

Путин уже подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей.

Россия фактически начала аннексию Мариуполя / скриншот

Оккупанты начали выдавать российские паспорта на оккупированных территориях. В горсовете Мариуполя говорят, что это начало аннексии города Россией.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей.

"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Аннексия, в частности, Мариуполя началась", — заявил советник городского головы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Читайте такжеНагадили и устроили "штаб": жительница Мариуполя показала разгром в квартире после оккупантовСоответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также:

война в Украине новости Мариуполя российское гражданство
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:34

"Я как шкафчик в Бородянке": стильная Елена Зеленская удивила сменой имиджа

16:08

Россия фактически начала аннексию Мариуполя - АндрющенкоВидео

16:04

ВСУ уже в НАТО, а после войны "возьмут власть" – экспертВидео

16:00

Оккупанты пытаются взять ВСУ в три "котла" на ДонбассеВидео

15:59

Возможно повторное вторжение: РФ стягивает войска и технику к границе с Севером Украины – WPВидео

Реклама
15:43

Путинист Маршал пожаловался на Украину и СБУ: "привезли маму и сестру в урнах"

15:41

Kalush Orchestra продают хрустальный микрофон победителя Евровидения и розовую панаму: сколько стоитВидео

15:29

Кремль выбрал новую стратегию, или Почему война в Украине растянется на месяцымнение

15:24

Чем можно заменить соль: 9 натуральных продуктов на каждой кухне

15:19

Разрушили могилы и расстреляли флаги: оккупанты осквернили Аллею героев украинских военных

15:15

Громадные потери: русским пришлось доставать из запасов старые советские танки Т-62Видео

15:14

Стоимость бензина резко взлетела: в Украине вернут госрегулирование ценВидео

15:09

"Оружие в РФ сейчас очень востребовано": в Беларуси цинично заявили, как помогают РоссииВидео

15:06

СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова: "угольное дело Порошенко" набирает обороты

15:01

"Котел" на Луганщине: Гайдай ответил на слухи о "перекрытии" трассы на ЛисичанскВидео

14:42

ВМС ВС Украины оттеснили российские корабли: командующий сообщил обстановку у берегов УкраиныВидео

14:38

Эксперт пояснил, как изменится роль Украины в Европе после этой войны с Россией

14:24

Самый вкусный и полезный салат за 2 минуты, который едят долгожители: простейший рецептВидео

14:12

Путин дал команду принуждать украинцев к гражданству РФ: замахнулся на Херсонщину и ЗапорожьеВидео

14:10

"Когда у тебя будет такой список званий, тогда будешь писать мое имя": Приходько "пнула" Федишин

Реклама
13:59

РФ ударила ракетами по Донецкой области: что известно о раненых и разрушенияхВидео

13:59

Приметы на 26 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:50

Не хотят быть пушечным мясом: более двухсот боевиков "ДНР" отказались воевать за "ЛНР"Видео

13:29

Бронекулак для ВСУ: Литва передаст Украине военные джипы, грузовики и БТРВидео

13:17

Соль по 95 грн: украинцев накрыла паника из-за дефицита солиФото

13:17

Нападать не планируют: зачем Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украинемнение

13:05

Ставленник оккупантов на Запорожье заговорил о вхождении области в состав РоссииВидео

13:03

Пенсии и соцвыплаты сократят минимум на 10%: правительство затеяло масштабную проверку - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра, 26 мая 2022: Ракам – деньги, Весам – важное знакомство, Скорпионам – удачные совпадения

12:59

Оккупантов РФ пугают заградотрядами: домой можно вернуться раненым или в гробуВидео

12:48

Битва за Донбасс: ситуация сложная, бои идут уже в самом Лимане, Авдеевка - под обстрелами - СМИВидео

12:39

"Привет из Украины": рынки Севастополя забиты ворованными продуктами из ХерсонаВидео

12:35

"До прихода россиян мы жили хорошо": в Херсоне украинка поразила смелым заявлениемВидео

12:30

В Кыргызстане на пике имени Путина водрузили украинский флаг

12:10

"Анджей Дуда - украинец": рашисты в истерике распространяют фейки о президенте Польши

12:02

Может вызвать появление опухолей: кому категорически нельзя есть редис

12:01

Последнее большое наступление: армия РФ выдыхается, у ВСУ преимущество - NYTВидео

11:44

"Оба тяжелые, без вариантов": на Азовстали подорвались двое оккупантов РФВидео

11:42

"Руку парализовало, а семью убили оккупанты": мэр Львова рассказал жуткую историю юной Вероники

11:35

Почему Россия пытается покорить Украину руками боевых бурятовмнение

Реклама
11:18

Укравтодор обустроит площадки для отстоя автотранспорта на подъездах к границам

11:02

Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Москвой: в РФ ответилиВидео

11:00

"Должно быть единство во всем": Зеленский раскритиковал Европу из-за позиции по УкраинеВидео

10:47

Решится ли НАТО на силовое разблокирование украинских портов - Кулеба

10:42

Груз 200 для Чечни: ВСУ "покрошили" командиров из полка имени Кадырова

10:27

Урожай на зависть соседям: чем подкромить малину в мае, чтобы было много ягодВидео

10:10

"Условия плена удовлетворительные": командир защитников Мариуполя вышел на связь с женой

10:09

РФ не заинтересована в окончании войны, Путин живет в своем информационном мире – ЗеленскийВидео

09:38

Генерал-разведчик спрогнозировал сценарий покушения на ПутинаВидео

09:37

Валькирия для украинцев: экс-депутат из Норвегии рассказала, почему приехала воевать за Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять