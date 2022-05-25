Россия фактически начала аннексию Мариуполя - Андрющенко

Россия фактически начала аннексию Мариуполя / скриншот

Оккупанты начали выдавать российские паспорта на оккупированных территориях. В горсовете Мариуполя говорят, что это начало аннексии города Россией.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей.

"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Аннексия, в частности, Мариуполя началась", — заявил советник городского головы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Читайте такжеНагадили и устроили "штаб": жительница Мариуполя показала разгром в квартире после оккупантовСоответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.

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