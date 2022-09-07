УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россию нужно загнать обратно в ее границы - премьер Эстонии

7 сентября 2022, 12:40

Кая Каллас заявила, что страны Запада не должны проявлять мягкость. В противном случае ни одно государство больше не сможет чувствовать себя в безопасности.

Кая Каллас
Кая Каллас призвала помочь Украине и предостерегла Германию / Фото twitter.com/kajakallas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Европы помочь Украине защитить себя, поскольку в противном случае ни одно государство больше не сможет чувствовать себя в безопасности.

Каллас напомнила о вторжении РФ в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году. По ее словам, "было ошибкой не наказать Россию" за ее агрессию в те периоды.

"Теперь мы не должны снова быть мягкими. Единственное решение – оттеснить Россию к ее границам. Чтобы Путин ничего не потерял, но и ничего не приобрел. Все остальное означает, что агрессия окупилась для него. Это было бы приглашением, и ни одно государство больше не могло бы чувствовать себя в безопасности", – сказала политик в интервью Die Welt.

Видео дня

Заявление Каллас о Северном потоке-2

Также Каллас предостерегла Германию от уступок в вопросе Северного потока-2. По ее словам, трубопроводы никогда не были просто экономическим проектом, для России – это геополитический инструмент.

Каллас уверена, что Россия стремится к снятию санкций, чтобы иметь возможность беспрепятственно продолжать свою агрессивную войну.

"Когда весной было сказано, что ЕС не может прекратить импорт газа, потому что это нанесет ущерб, в частности, экономике Германии, Москва внимательно выслушала. Россия знает, что Германия уязвима. Открытие Северного потока-2 этого не изменит. Германия уступит России. Это было бы опасно для всех нас", – предупредила эстонский премьер.

Ситуация с Северным потоком-2

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" обратился в Минэкономики страны с целью отозвать у немецкого регулятора доклад по обеспечению энергобезопасности. Такой шаг и заблокировал дальнейшую сертификацию Северного потока-2 и введение в эксплуатацию трубопровода Газпрома.

США поддержали остановку Германией сертификации Северного потока-2. Позже в США сообщили о невозможности запуска газопровода Северный поток-2. По словам представителя американской администрации высокого ранга, проект запущен не будет, потраченные на него 11 миллиардов долларов были потрачены впустую.

Немецкий политик, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики в интервью RND призвал открыть российский газопровод Северный поток-2, чтобы заполнить газовые хранилища на зиму. Он сделал такое заявление в ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

Политик призвал открыть трубу СП-2 "как можно скорее".

"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать "Северный поток-2". Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба", - подчеркнул Вольфганг Кубики.

Представители фракции "Свободных демократов" в Германии считают, что газопровод Северный поток-2 навредил стране, поэтому его необходимо разобрать.

Как пишет издание Spiegel со ссылкой на собственные источники, немецкое Министерство финансов просчитывают шансы национализации части российского газопровода Северный поток-2 ‒ той, которая проложена по территории Федеративной Республики Германии. По данным журналистов, в перспективе отобранные у русских трубы СП-2 будут использоваться ради прокачки "голубого топлива" из плавучих терминалов ‒ для того, чтобы регазифицировать сжиженный природный газ (СПГ).

Другие новости:

война в Украине Эстония Северный поток-2 новости Украины новости Украины и мира
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:51

День Натальи 2022: душевные поздравления и милые открытки в день ангела

12:47

Сегодня - презентация нового iPhone 14: характеристики и сколько будет стоитьВидео

12:40

Россию нужно загнать обратно в ее границы - премьер ЭстонииВидео

12:36

Найдет 40 позиций войск РФ за 2 минуты: Украина получила от Германии станцию РЛС COBRAВидео

12:01

Путин бесится и хочет сделать пакостьмнение

Реклама
11:53

"Дети - основа нации и должны быть уничтожены": россиянин назвал истинную цель Путина в УкраинеВидео

11:47

"Надя какая-то неухоженная, заплаканная": Дорофеева в строгом костюме удивила грустным видом

11:44

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

11:25

Путин обвинил США в "обмане" и хочет переписать зерновое соглашениеВидео

11:16

ВСУ в небе над Херсонщиной сокрушили российский вертолет Ка-52 Аллигатор за $16 миллионовВидео

10:49

Почему не надо гладить постельное белье и в чем вред

10:40

В Новой Каховке на Херсонщине прилеты по оккупантам РФ: ПВО врага не отбило атакуВидео

10:39

"Это не будет быстро": британский доброволец рассказал детали контрнаступления на ХерсонщинеВидео

09:55

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

09:50

ВСУ наступают на Харьковщине: освобождена часть Балаклеи, войска РФ отходят с позиций – ISWВидео

09:40

"Мы делаем то, что правильно": Шольц объяснил, почему затягивает передачу танков УкраинеВидео

09:14

"В бою потерял дубинку и щит": ВСУ ликвидировали росгвардейца из Саратовской области

09:01

Украинцам стоит собрать тревожный чемодан с едой - МиловановВидео

08:54

Гороскоп на сегодня, 7 сентября 2022: Ракам – деньги, Девам – ссоры, Козерогам – вещие сныВидео

08:49

День военной разведки Украины – мощные поздравления и картинки к празднику

Реклама
08:30

Как освободить место на кухне: главные правила, о которых вы не догадывалисьВидео

08:28

После съемок "мертвые" встали и пошли: в РФ опозорились, показав фейк о ликвидации 38 бойцов ВСУВидео

08:25

Русские получили прилет в ответ на газовый шантажмнение

08:20

Бои будут тяжелыми: в следующие несколько недель оккупанты "посыпятся" - ХоджесВидео

08:05

Желание кипяченого напитка: можно ли пить чай со старой заваркой

07:36

Служил в Абхазии, ликвидирован в Украине: ВСУ в Херсонской области "задвухсотили" оккупанта из Рязани

07:05

ВСУ уничтожили на Юге штурмовик Су-25, более 80 оккупантов и много российской техники

07:05

Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину: секрет, который удивит

06:42

"Большая проблема для оккупантов": ВСУ освободили город на Харьковщине за сутки одним ударом – АрестовичВидео

06:38

Когда закончится войнамнение

05:38

Ретроградный Меркурий в сентябре-2022: каким знакам готовиться к передрягамВидео

04:41

Как правильно чистить и разделывать рыбу: главные секреты для хозяек

03:55

"А зачем такое декольте глубокое?": Волочкова в кружевах едва не растеряла свои "бидоны"

03:20

Врежет дубак до -5º: украинцы узнали сроки пугающего прогнозаВидео

03:20

Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецептВидео

02:45

Военный эксперт объяснил ситуацию с блицкригом ВСУ в Херсонской области

02:08

Лицо подростка, тело бабушки: Мадонна засветилась топлес без макияжа и фильтров

01:04

Все будет в шоколаде: 3 знака зодиака станут везунчиками в 2023 годуВидео

00:51

Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денегВидео

00:09

Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем

Реклама
06 сентября, вторник
23:51

Анна Богдан в соблазнительном белом образе оголилась после слухов о воссоединении с "холостяком"

23:46

В ООН назвали два шага для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭСВидео

23:23

Над Изюмом нависла угроза, а ВСУ начали наступать на еще одном направлении - АрестовичВидео

23:14

"Сейчас только у вас нацистов перестреляем": Камалия рассказала об отношениях с родственниками из РФВидео

23:07

Будут платить в два раза больше за переселенцев: украинцам увеличат помощь в условиях войныВидео

22:50

Елена Зеленская ответила на прокремлевские нарративы основателя группы Pink Floyd

22:40

Цены на продукты рухнут: что и когда подешевеет в УкраинеВидео

22:34

Еще одна российская актриса пойдет в суд из-за несогласия с войной

22:25

"Все очень сложно": на юге россияне все чаще поднимают белый флаг - ВСУВидео

22:01

Воинский учет для женщин: в Минобороны анонсировали важные измененияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять