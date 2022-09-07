Россию нужно загнать обратно в ее границы - премьер Эстонии

Кая Каллас призвала помочь Украине и предостерегла Германию / Фото twitter.com/kajakallas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Европы помочь Украине защитить себя, поскольку в противном случае ни одно государство больше не сможет чувствовать себя в безопасности.

Каллас напомнила о вторжении РФ в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году. По ее словам, "было ошибкой не наказать Россию" за ее агрессию в те периоды.

"Теперь мы не должны снова быть мягкими. Единственное решение – оттеснить Россию к ее границам. Чтобы Путин ничего не потерял, но и ничего не приобрел. Все остальное означает, что агрессия окупилась для него. Это было бы приглашением, и ни одно государство больше не могло бы чувствовать себя в безопасности", – сказала политик в интервью Die Welt.

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Заявление Каллас о Северном потоке-2

Также Каллас предостерегла Германию от уступок в вопросе Северного потока-2. По ее словам, трубопроводы никогда не были просто экономическим проектом, для России – это геополитический инструмент.

Каллас уверена, что Россия стремится к снятию санкций, чтобы иметь возможность беспрепятственно продолжать свою агрессивную войну.

"Когда весной было сказано, что ЕС не может прекратить импорт газа, потому что это нанесет ущерб, в частности, экономике Германии, Москва внимательно выслушала. Россия знает, что Германия уязвима. Открытие Северного потока-2 этого не изменит. Германия уступит России. Это было бы опасно для всех нас", – предупредила эстонский премьер.

Ситуация с Северным потоком-2

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" обратился в Минэкономики страны с целью отозвать у немецкого регулятора доклад по обеспечению энергобезопасности. Такой шаг и заблокировал дальнейшую сертификацию Северного потока-2 и введение в эксплуатацию трубопровода Газпрома.

США поддержали остановку Германией сертификации Северного потока-2. Позже в США сообщили о невозможности запуска газопровода Северный поток-2. По словам представителя американской администрации высокого ранга, проект запущен не будет, потраченные на него 11 миллиардов долларов были потрачены впустую.

Немецкий политик, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики в интервью RND призвал открыть российский газопровод Северный поток-2, чтобы заполнить газовые хранилища на зиму. Он сделал такое заявление в ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

Политик призвал открыть трубу СП-2 "как можно скорее".

"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать "Северный поток-2". Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба", - подчеркнул Вольфганг Кубики.

Представители фракции "Свободных демократов" в Германии считают, что газопровод Северный поток-2 навредил стране, поэтому его необходимо разобрать.

Как пишет издание Spiegel со ссылкой на собственные источники, немецкое Министерство финансов просчитывают шансы национализации части российского газопровода Северный поток-2 ‒ той, которая проложена по территории Федеративной Республики Германии. По данным журналистов, в перспективе отобранные у русских трубы СП-2 будут использоваться ради прокачки "голубого топлива" из плавучих терминалов ‒ для того, чтобы регазифицировать сжиженный природный газ (СПГ).

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