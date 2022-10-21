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"Военное положение" на оккупированных территориях: Фейгин объяснил коварный замысел Путина

21 октября 2022, 09:27

Диктатор РФ под покровом такого решения планирует выселять украинцев с оккупированных территорий в принудительном порядке.

Владимир Путин, Марк Фейгин
Фейгин объяснил коварный замысел Путина с "военным положением" на оккупированных территориях/ Reuters, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин ввел с 20 октября "военное положение" на оккупированных территориях Украины. Фактически для оккупированных украинских земель это ничего не изменило – там и так было военное положение, введенное украинскими властями. Но такой жест со стороны Кремля был продиктован определенными коварными планами Путина.

Диктатор РФ под покровом такого решения планирует выселять украинцев с тех территорий в принудительном порядке, чтобы "вытрясти" оттуда побольше нелояльного населения. Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью Главреду.

"Я думаю, что главным здесь является выселение людей оттуда в принудительном порядке, что предусматривает военное положение. Потому что мы не знаем, чем завершится война, хотя допускаем, что это будет победа Украины. Но если в планах Кремля сохранить за собой эти территории, то украинцы, которые там жили, туда уже не вернутся. Они (российские оккупанты – ред.) будут вытряхивать нелояльное население из квартир, особенно на правом берегу Днепра, который сейчас находится в зоне боев", – пояснил российский правозащитник.

Путин хочет заселить на оккупированные территории лояльное население

После выселения оттуда значительной части украинцев, которых Путин сочтет опасными для своего режима из-за их нелояльности, российский диктатор может заселить на те территории лояльное население.

Территории Запорожской и Херсонской областей в первую очередь из-за того, что они расположены у моря, находятся в зоне интересов Кремля. Поэтому эту зону россияне скорее всего попытаются заселить лояльным населением, чтобы исключить возможность партизанских действий.

"Потому что Путин же говорит о том, что там проводятся теракты, и уж точно они проводятся не только с территории Украины, но и на самих оккупированных территориях", – говорит Фейгин.

Оккупанты хотят "мобилизовать" украинцев на оккупированных землях

Такой "указ", кроме выселения, также фактически "узаконивает" в глазах россиян изъятие имущества у местных жителей на оккупированных территориях и "развязывает" руки захватчикам на многие другие действия.

"Этот режим ("военного положения" – ред.) фактически предусматривает ограничение передвижения, блокпосты, принудительное выселение (а оно там будет повсеместным, на территориях правого берега точно). Я не знаю, насколько у них будут для этого возможности, но указ это, в принципе, предусматривает. Как и другие меры – изъятие имущества, автотранспортных средств и много чего еще", – поясняет российский правозащитник.

Кроме этого, на оккупированных территориях могут осуществлять "мобилизацию" мужчин, чтобы заставлять их воевать против своего же государства – Украины. Заставить их это делать, пока они остаются на захваченных россиянами территориях, трудно. Однако если Путину удастся переселить их подальше от украинских территорий внутрь самой России, то оттуда бросить их на войну будет легче, говорит Фейгин.

Путин ввел "военное положение" на оккупированных территориях Украины

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в среду, 19 октября, объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины. Его "ввели" с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после этого заявил, что решение Владимира Путина является ничем иным, как псевдолегализацией мародерства, однако это никак не повлияет на дальнейшее освобождение наших земель.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что решение Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения. Он считает, что очередное преступление Путина против Украины должно быть осуждено на уровне ООН.

В МИД Украины заявили, что Россия объявила "военное положение" на оккупированных украинских территориях, чтобы подавить там сопротивление украинцев. В ведомстве отметили, что страна-агрессор РФ запустила новый этап террора на временно захваченных территориях Украины.

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