В РФ остро не хватает пилотов: на службу вернули майора Скворцова, убившего трех своих коллег

Россияне вернули на службу пилота Скворцова, убившего трех своих коллег/ armyinform.com.ua, Reuters

В стране-агрессоре России остро ощущается нехватка подготовленных пилотов. Из-за этого оккупанты даже вернули на службу убийцу трех своих коллег майора Алексея Скворцова.

Для него готовы "простить" грех, если он без вопросов будет наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк в своем Telegram-канале.

Цимбалюк отмечает, что поскольку захватчикам пришлось вернуть за штурвал майора-убийцу, то это означает, что им не хватает подготовленных пилотов для нанесения ракетных ударов по Украине со стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

Майор Скворцов убил трех своих коллег по сути просто во время ссоры. Это произошло 23 марта 2021 года на аэродроме Шайковка в Калужской области РФ. Там проходили учения на самолете Ту-22М3-01, который лишь недавно вернулся после модернизации.

Скворцов до этих учений уже имел опыт полетов на модернизированных самолетах Ту-22М3-01 – на таких воздушных судах он наносил удары по Сирии. Поэтому командиром самолета во время учений назначили именно его, а не его непосредственного руководителя – командира 52-го полка Вадима Белослюдцева. В то же время Белолюдцев был назначен помощником командира корабля для этого полета.

Однако майор Скворцов "не выдержал бремени власти, которая на него свалилась" – он еще до того, как подняться в небо, разжег конфликт своим поведением.

"Получив возможность покомандовать своим командиром, Скворцов сразу начал пользоваться своей "властью" во время предполетной подготовки в кабине самолета на стоянке, чем сильно разозлил Белослюдцева", – рассказывает Цымбалюк.

Во время конфликта с коллегами Скворцов включил тумблер принудительного катапультирования, которым активировал систему аварийного покидания самолета и убил весь экипаж. Погибли трое коллег майора. Кроме Белолюдцева, в салоне самолета тогда также находились штурман-навигатор Денис Султанов и штурман-оператор Александр Подсобляев. Никто из них не выжил.

А Скворцов после этого, будто ничего и не произошло, спустился с самолета по лестнице и покинул аэродром.

"Поскольку такие "специалисты" российским ВВС нужны, то убийство трех сослуживцев Скворцову простили, обязав вместо этого без вопросов наносить удары по гражданской инфраструктуре", – отмечает журналист.

Ранее представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечал, что украинские воины во время борьбы против российских захватчиков нанесли им колоссальные потери. За почти 8 месяцев войны страна-агрессор РФ практически потеряла костяк своей профессиональной армии.

Также ранее генерал Вооруженных сил США Дэвид Петреус отметил, что российским захватчикам зимой будет гораздо сложнее вести войну, чем украинским военным. На оккупантов свалится много проблем. Логистика у россиян сейчас очень слабая. У них для ведения боевых действий зимой нет ни достаточно теплой одежды, ни необходимого количества вооружения.

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