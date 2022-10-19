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"Указ" Путина – ничтожен, Киев освободит свои земли: в МИД разнесли "военное положение" от РФ

19 октября 2022, 20:24

Страна-агрессор РФ запустила новый этап террора на временно захваченных территориях Украины, заявили в Министерстве иностранных дел.

МИД Украины, Путин
"Указ" Путина о "военном положении" не несет за собой правовых последствий для Украины - МИД / Коллаж УНИАН

"Указ" главы Кремля Владимира Путина о "военном положении" в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях является ничтожным. Агрессор перешел к таким мерам для подавления сопротивления в регионах. Украина будет продолжать освобождать свои территории и спасать людей. Киев требует от Запада скорее предоставить системы ПРО и ПВО для защиты гражданского населения. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.

В сообщении МИД Украины говорится о том, что Россия объявила "военное положение" на оккупированных украинских территориях, чтобы подавить там сопротивление украинцев.

"Российская Федерация начала новый этап террора на временно оккупированных территориях Украины", - указано в сообщении.

Впрочем, в дипломатическом ведомстве уверены – массированная пропаганда РФ не сможет скрыть провал усилий страны-оккупанта по аннексии украинских территорий.

"Указ Путина ничтожен. Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества", - уточнили в МИД.

Украина считает, что "указ" Путина является очередным примером преступлений Москвы против украинского государства и народа. Киев, несмотря на такие действия РФ, по-прежнему будет освобождать свои территории и спасать людей.

Внешнеполитическое ведомство призывает международных партнеров Украины отреагировать на подобный шаг России и в быстром порядке предоставить украинскому государству передовые системы противоракетной и противовоздушной обороны. Украина нуждается в таких системах для защиты населения от варварских ракетных атак и нападений дронов-камикадзе.

Путин запустил "военное положение" на оккупированных территориях Украины

Глава Кремля Владимир Путин 19 октября объявил, дескать, "военное положение" на захваченных Россией отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. "Режим" заработает с 00:00 20 октября. Причиной "указа" Путин назвал, мол, применение военной силы "против территориальной целостности РФ".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что "указ" Путина о "военном положении" на захваченных территориях Украины ничего не меняет. ВСУ продолжают освобождать свои территории. По его словам, Путин, по сути, "легализовал" грабежи имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что решение Путина о "военном положении" на оккупированных Россией территориях указывает на подготовку к массовой депортации украинцев. Как сказал Данилов, страна-оккупант собралась перевезти украинцев в депрессивные районы России с целью изменения этнического состава захваченной территории. Решение должно быть осуждено на уровне ООН.

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