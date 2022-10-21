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Удары ВСУ на юге: склады с БК и наблюдательный пункт РФ "перемололи" в огненную труху

21 октября 2022, 07:56

В течение боевого дня Силами обороны была применена авиация 7 раз.

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ВСУ ударили по оккупантам на юге / 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило/УНИАН

За минувшие сутки на южном направлении ВСУ отразили 3 авианалета вражеской авиации, уничтожили 28 российских оккупантов, контрольно-наблюдательный пункт и два склада боеприпасов.

"Противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния вдоль линии фронта. Но враг в то же время наносит огненное поражение наших позиций, тыловых районов и общин вдоль линии фронта", – сообщили в Оперативном командовании Пивдень.

В Бериславском районе враг трижды атаковал позиции ВСУ своей армейской и штурмовой авиацией. Все атаки были отражены.

Удары ВСУ на Южном направлении

"В общей сложности в течение боевого дня Силами обороны была применена авиация 7 раз: били по враждебным позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач", – подчеркнули в ОК.

По информации украинских военных, зафиксированные потери врага составили 28 рашистов, 2 самоходные артсистемы типа "Мста-С", миномет, боевая машина пехоты и танк, а также повреждены 2 боевые машины пехоты, другая автомобильная техника. В районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорваны 2 склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются.

Наступление ВСУ на юге

Ранее командующий оккупантами РФ Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона. "(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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