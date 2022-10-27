"Грязная бомба" vs ядерная: эксперт рассказал, последствия какого удара будут страшнее

​ Эксперт рассказал о последствиях удара "грязной бомбой" / Фото pixaby, Facebook

"Грязная бомба", о которой в последнее время стали много говорить в России, в случае ее применения страной-агрессором может нанести серьезный ущерб. О последствиях в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, наибольшее поражение происходит при взрыве именно ядерной бомбы. Специфика "грязной бомбы" состоит в отсутствии взрывной волны, которую имеет атомная бомба, вспышки-"гриба", который тоже является смертельным, последствий в виде долговременных кислотных дождей и загрязнения атмосферы.

"Но она имеет последствия в виде радиоактивного загрязнения, то есть отравление радиоактивными веществами, опасными для жизни, увеличение заболеваний дыхательных путей и летальных случаев, заболеваний кожи, загрязнения атмосферного воздуха вокруг места взрыва, загрязнения воды и других ресурсов", - рассказал Мусиенко.

По словам эксперта, в результате взрыва "грязной бомбы" распыляются радиоактивные вещества и, в зависимости от силы взрыва, на территории возникают опасности радиоактивного заражения.

"Они меньше по своим последствиям, чем от классической ядерной бомбы, но она опасна, потому что это будет иметь последствия для людей, природы, хоть и на ограниченной территории", - отметил он.

Как ранее писал Главред, у России есть ядерные бомбы и там легко могут создать "грязную бомбу".

Также сообщалось, что "сверхмощное" ядерное оружие, которым российский диктатор Владимир Путин шантажирует весь мир, существует только на бумаге, поэтому в РФ решили сделать "грязную бомбу", в случае применения которой планируется обвинить во всем Украину.

Фейк Шойгу о "грязной бомбе"

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и рассказал о "возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Кроме Уоллеса, Шойгу также позвонил еще нескольким представителям НАТО (министрам обороны Франции и Турции), которым также рассказывал фейки об украинской "грязной бомбе".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал очередную ложь России очень опасной.

"У нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами", - добавил Кулеба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдом заявления Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву "грязной бомбы".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на фейковый вброс министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовится к применению "грязной бомбы". Глава государства не исключил, что провокация РФ может быть шагом эскалации и поднятию ставок, однако "сейчас мир должен максимально жестко отреагировать".

25 октября Совбез ООН провел закрытое заседание по просьбе РФ, во время которого обсудил обвинения в адрес Украины в якобы создании "грязной бомбы". При этом Россия не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих заявлений.

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