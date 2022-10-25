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Испытания ядерного оружия в РФ провалились: СМИ выяснили планы Кремля

25 октября 2022, 10:05

Более 7 млрд долларов были спущены на обещания создать новейшее сверхмощное оружие. Оказалось, что оно "существует" лишь в воображении освоителей бюджета.

Владимир Путин, ядерное оружие
У Путина нет ядерного оружия - СМИ / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

"Сверхмощное" ядерное оружие, которым российский диктатор Владимир Путин шантажирует весь мир, существует только на бумаге, поэтому в РФ решили сделать "грязную бомбу", в случае применения которой планируется обвинить во всем Украину. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, испытания ядерного оружия в России, которые были инициированы Путиным, несколько раз провалились в октябре.

В частности, 7 и 12 октября испытания были отменены. С 14 по 20 октября было ещё пять попыток их провести. Лишь в двух случаях испытания состоялись, но "их результаты больше огорчили президента, чем обнадежили". 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которых, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по "техническим причинам", 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день подземного испытания в Кемеровской области также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями.

"Секретные испытания "сверхмощного" оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией. Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое "практически готово к испытаниям", оказалось не готово вообще и "существует" в основном в воображении авторов и освоителей бюджета", - говорится в сообщении.

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По данным канала, вечером 20 октября во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия.

"Во время обсуждения пришел "гениальный план": "грязную бомбу" сделать не проблема, и раз нет пока возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать "грязную бомбу", обвинив Украину в провокации на собственной территории", - сообщили на канале.

"Можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены. Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием "грязной бомбы", конечно обвиняя в провокации Украину. Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем", - добавил генерал СВР.

Что такое "грязная бомба"

Радиологическое рассеивающее устройство (РРУ) представляет собой устройство или механизм для распыления радиоактивного вещества. Использование взрывчатых веществ для рассеивания радиоактивного порошка или гранул известно как "грязная бомба".

Использование "грязной бомбы" может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях. Очистка территории может занять продолжительное время.

Если ее применить в важном финансовом или промышленном регионе, это может разрушить банковскую систему или остановить торговлю.

Кроме того, взрыв "грязной бомбы" способен действовать как психологическое оружие, задача которого – посеять страх в стране или регионе.

"Грязные бомбы" не стоят на вооружении армий мира. Это – потенциальное оружие террористов.

Фейк Шойгу о "грязной бомбе"

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и рассказал о "возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Кроме Уоллеса, Шойгу также позвонил еще нескольким представителям НАТО (министрам обороны Франции и Турции), которым также рассказывал фейки об украинской "грязной бомбе".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал очередную ложь России очень опасной.

"У нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами", - добавил Кулеба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдом заявления Шойгу о якобы подготовке Украины к подрыву "грязной бомбы".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на фейковый вброс министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовится к применению "грязной бомбы". В своем вечернем обращении 23 октября глава государства не исключил, что провокация РФ может быть шагом эскалации и поднятию ставок, однако "сейчас мир должен максимально жестко отреагировать".

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