Путин "выкладывает на стол" последний козырь в войне против Украины – Пионтковский/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин не может одержать победу на поле боя. У него уже не осталось козырей в военном плане.

Чтобы напугать Украину и Запад, он некоторое время использовал шантаж ядерным оружием. Однако западные страны дали ему ясно понять, что будет с ним и с Россией, если он пойдет на такой шаг. Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский на канале FREEДОМ.

Поскольку Путин понимает последствия и не решается применить ядерное оружие, он решил иными способами нанести Украине сопоставимый вред и уничтожает украинскую инфраструктуру.

"Сейчас он использует на фронте последнюю карту – не использовать ядерное оружие, за которое его накажут, а нанести сопоставимый вред Украине, уничтожая ее инфраструктуру. Я вижу по настроениям в Вашингтоне, что готовится очень серьезный ответ на эту его последнюю карту", – заявил эксперт.

Пионтковский подчеркнул, что Путин уже предчувствует свое поражение. Он понимает, что война для него уже проиграна. Но российский диктатор старается продержаться как можно дольше. И именно поэтому он так держится за Херсон, ведь потеря этого города будет большим ударом по его имиджу, и после этого Путина могут свергнуть с должности или даже убить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики на самом деле не отступают из Херсона, а все заявления о том, что они отводят оттуда свои войска, являются информационной операцией российской стороны. Таким образом оккупанты пытаются заставить Украину бросить на это направление большее количество военных, чтобы оттянуть их с других направлений.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты могут осуществить серию терактов в Херсонской области, когда им придется отходить с оккупированных территорий региона. В частности, они могут взорвать жилые дома и нанести критический ущерб инфраструктуре.

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