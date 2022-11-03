Хотели решить "проблему Украины": Патрушев и Бортников уговорили Путина начать войну - The Times

Путина уговорили начать войну против Украины / Коллаж фото Википедия, kremlin.ru

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили российского диктатора Владимира Путина в том, что необходимо начать полномасштабное вторжение в Украину. "Проблему Украины" они захотели быстро решить из-за возраста Путина. Об этом сообщает The Times.

Именно нападением на Украину Кремль хотел решить вопрос "западной агрессии". Уже к середине лета 2021 года ближайшее окружение Путина хотело нанести военный удар по Украине. Патрушев и Бортников были принципиально настроены по вторжению до конца лета прошлого года.

Именно с тех пор они начали "обрабатывать" Путина и работать над подготовкой сил для удара.

Исполнителем всего этого был министр обороны Сергей Шойгу, однако он тогда еще колебался относительно целесообразности и успеха такого нападения. В издании отмечается, что большинство российских элит не знали о планах Кремля начать войну против Украины. Они даже накануне вторжения были убеждены, что все это блеф со стороны Путина.

Даже Дмитрий Песков уже после начала полномасштабного вторжения заявил, что большинство членов Совета Безопасности РФ узнали о планах Путина лишь на заседание 21 февраля.

Конец правления Путина

Как отметил российский политолог Аббас Галлямов, сын секретаря Совбеза РФ Дмитрий Патрушев является одной из самых реальных кандидатур на место Владимира Путина. По его данным, Патрушев-младший выглядит приемлемой кандидатурой для большинства российских элит.

В то же время российский правозащитник Марк Фейгин говорит, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина. По его словам, в РФ рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живет в ожидании великой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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