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Кулеба рассказал о том, как окончание войны будет приемлемым для Украины

3 ноября 2022, 23:57

Допустимым окончанием войны России против Украины будет полный вывод российских войск со всей территории нашей страны.

Кулеба, Россия
Кулеба рассказал о том, как окончание войны будет приемлемым для Украины / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Приемлемым окончанием войны России против Украины для официального Киева будет вывод Кремлем оккупационных войск со всех украинских территорий. Об этом заявил руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Сadenaser.

Дипломат отдельно отметил ‒ у Украины множество планов, которые она будет пытаться воплотить в жизнь, но "абсолютный минимальный знаменатель - Россия не находится на территории Украины".

На вопрос журналистов, означает ли такая позиция вывод российских войск со всех оккупированных территорий, включая полуостров Крым, Кулеба ответил строго утвердительно.

"Да, и я думаю, что мы должны прекратить подчеркивать Крым, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это лишь часть Украины. Когда журналисты делают это ударение, говоря "включая Крым", они создают впечатление, будто Крым ‒ нечто действительно особенное, к которому следует относиться иначе", ‒ сказал он.

По словам Кулебы, так не должно происходить, потому что полуостров Крым ‒ просто часть территории Украины.

"И как бы ни относилась к этому Россия или какая-либо другая страна, мы не должны вмешиваться в этот нарратив, говорящий, что это особая территория, к которой нужно относиться по-особому", ‒ подытожил он.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. Во время беседы он рассказал им о вымышленном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, ни одной "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме","разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. Во время беседы он рассказал им о вымышленном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, ни одной "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме","разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

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