Немцы хотят дипломатического решения войны в Украине и переживают за цены в Германии – опрос

Немцы хотят дипломатического решения войны в Украине и переживают за цены в Германии / УНИАН

Большая часть жителей Германии хочет, чтобы война в Украине разрешилась дипломатическим путем. Немцы выражают глубокие опасения по поводу эскалации боевых действий и переживают, чтобы они не перекинулись на другие территории Европы.

Согласно результатам опроса DeutschlandTrend телеканала ARD, большинство немцев считают недостаточными дипломатические усилия правительства Германии по прекращению войны в Украине. В настоящее время с этим утверждением согласны 55% и это +14% по сравнению с июнем.

При этом, трое из десяти респондентов (31%) считают дипломатические усилия Германии уместными, что меньше на 12%, чем было в начале лета. А 4% назвали их чрезмерными.

В то же время 41% немцев в настоящее время считает уместной поддержку Германии оружием для Украины. Для 30% такая помощь считается слишком большой, а 21% респондентов наоборот говорит, что этого недостаточно.

37% жителей Германии считают санкции против их недостаточными. Чуть меньше – 31% согласны с такой политикой, а 23% заявили, что ограничения для россиян заходят слишком далеко

Кроме того, немцы выразили свое беспокойство по поводу повышения цен, которое, по их мнению, станет заметным в результате войны. 66% очень сильно переживают, что не смогут оплачивать свои счета и это +9% по сравнению с октябрем.

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц решил оправдаться за то, что власти отказываются передавать танки западного образца Украине. Он всю вину переложил на граждан.

Шольц заявил, что власти якобы учитывают мнение граждан, которые несогласны с политикой санкций и поставками оружия.

Читайте также: