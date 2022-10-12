Притула отправил пристыженному Илону Маску книгу по истории Украины

Притула прислал посрамленному Илону Маску книгу по истории Украины/ Twitter Serhiy Prytula

Украинский волонтер и шоумен Сергей Притула после скандальных твитов изобретателя и миллиардера Илона Маска отправил ему учебник по истории Украины.

Книга "История Государства Украинского" Романа Пиняжко на английском языке уже в пути к Маску. Об этом Притула написал в Twitter.

"Книга по истории Украины Романа Пиняжко уже в пути к Илону Маску. Надеюсь, это поможет вам понять, почему сдаться российской империи зла – не вариант для украинцев!" – говорится в сообщении.

Притула еще в начале октября открыл сбор средств на эту книгу вместе с блогером Игорем Лаченковим. Украинцы собрали 2,3 миллиона гривен. Остальные деньги, которые остались после приобретения книги, волонтер пообещал потратить на рации Motorola R7 для Вооруженных сил Украины.

Twitter Serhiy Prytula

Twitter Serhiy Prytula

Скандальные заявления Илона Маска относительно войны в Украине

Напомним, 3 октября Илон Маск выдал скандальное заявление относительно Крыма. Он в своем посте в Twitter предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессору Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска с юмором – опубликовав опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?: "Тот, который поддерживает Украину" или "Тот, который поддерживает Россию".

После этого интернет сразу же взорвался мемами и фотожабами на тему абсурдного предложения Илона Маска.

Но на этом Маск не остановился и 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России". Однако в тот же день Маск снова "переобулся" и начал говорить, что "является фанатом Украины", однако не хочет начала Третьей мировой войны.

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