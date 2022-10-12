Путину хотят "подложить свинью": Огрызко рассказал, кто пошел против диктатора

Огрызко рассказал, кто пошел против диктатора / скриншот

В России маловероятен государственный или "дворцовый переворот", но сейчас идет речь о подковерном переговорном процессе.

Дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в интервью Главреду, что переговоры идут между людьми более умеренного крыла вокруг Путина относительно того, чтобы сделать именно его козлом отпущения и сохранить свое политическое влияние.

"Потому что если победит агрессивно-шовинистическая фракция вокруг Путина, олицетворением которой являются те самые Кадыров и Пригожин, то тогда речь пойдет об установлении в России военной диктатуры со всем возможными непредсказуемыми последствиями. Это понимают и люди из умеренного лагеря вокруг Путина. И они будут делать все, что от них зависит, чтобы избежать такого развития событий", - пояснили эксперт.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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