Путину хотят "подложить свинью": Огрызко рассказал, кто пошел против диктатора

Переворота в России ждать не стоит, но запустился другой процесс, считает Владимир Огрызко.
В России маловероятен государственный или "дворцовый переворот", но сейчас идет речь о подковерном переговорном процессе.
Дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в интервью Главреду, что переговоры идут между людьми более умеренного крыла вокруг Путина относительно того, чтобы сделать именно его козлом отпущения и сохранить свое политическое влияние.
"Потому что если победит агрессивно-шовинистическая фракция вокруг Путина, олицетворением которой являются те самые Кадыров и Пригожин, то тогда речь пойдет об установлении в России военной диктатуры со всем возможными непредсказуемыми последствиями. Это понимают и люди из умеренного лагеря вокруг Путина. И они будут делать все, что от них зависит, чтобы избежать такого развития событий", - пояснили эксперт.
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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