Собрали 352 миллиона гривен за сутки: Притула и Стерненко рассказали, чем будут мстить России

Притула и Стерненко рассказали, чем будут мстить России / скриншот

Благотворительный фонд Сергея Притулы совместно с активистом и общественником Сергеем Стерненко за сутки собрали 352 миллиона гривен.

Как сообщил Стерненко в своем Telegram-канале, на часть от этих денег будут приобретены дроны-камикадзе, а остальные направят на нужды ВСУ.

"За эти сутки мы с вами вместе на мой банк и счета Сергея Притулы собрали 352 миллиона гривен! Из этих средств мы покупаем 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 миллионов гривен. Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 миллиона. И они также пойдут на истребление российских оккупантов", - сообщил активист.

Также он добавил, что детали сообщит позже, но пообещал, что "это точно вызовет много хлопка и массовое умирание грязножопых".

Что известно о дронах RAM II

RAM II — это дрон, разработанный украинскими предприятиями "Укроборонпром", CDET, DeViRo, "Украинская бронетехника", Spets Techno Export, его впервые представили в 2021 году на выставке вооружения "Зброя та безпека". БПЛА принадлежит к типу "камикадзе", такие устройства ведут разведку с воздуха и уничтожают цели, взрываясь вместе с ними после столкновения.

RAM II запускают в небо при помощи специальной катапульты, которую можно установить на бронеавтомобиль "Новатор". Скорость развертывания комплекса составляет всего 10 минут, после взлета аппарат движется со скоростью до 70 км/ч и выискивает вражеские объекты на земле при помощи камер с десятикратным приближением в радиусе до 30 км от места запуска и в течение 55 минут.

Ракетный удар по Украине

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что Украина отомстит за этот массированный обстрел. По его словам, помимо Белгорода и Ростова "бавовна" может прилететь и в Курск и Брянск.

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