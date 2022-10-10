Фонд Притулы и Стерненко за 4 часа собрали 116 млн гривен на месть за обстрел Украины

Благотворительный фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко за четыре часа собрали в качестве мести за ракетный обстрел Украины 116 млн гривен.
Благотворительный фонд Сергея Притулы совместно с активистом и общественником Сергеем Стерненко за четыре часа собрали более 100 млн грн ‒ с формулировкой "месть за ракетный обстрел Украины 10 октября". Такая информация появилась на странице Стерненко в Twitter.
Около 16:50 общественник написал: "У меня на монобанке 32 миллиона. У Притулы на монобанке 84 миллиона".
Таким образом, сумма перевалила за 100 млн и составила уже 116 млн гривен.
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.
В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.
Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.
Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.
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