Фонд Притулы и Стерненко за 4 часа собрали 116 млн гривен на месть за обстрел Украины

Сергей Стерненко и Сергей Притула / коллаж фото УНИАН

Благотворительный фонд Сергея Притулы совместно с активистом и общественником Сергеем Стерненко за четыре часа собрали более 100 млн грн ‒ с формулировкой "месть за ракетный обстрел Украины 10 октября". Такая информация появилась на странице Стерненко в Twitter.

Около 16:50 общественник написал: "У меня на монобанке 32 миллиона. У Притулы на монобанке 84 миллиона".

Таким образом, сумма перевалила за 100 млн и составила уже 116 млн гривен.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

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