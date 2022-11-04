Путин ляпал о нападении на Украину и вдруг назвал свой режим в России неонацистским

Путин хотел обозвать "неонацистской" власть в Украине, но не получилось / Скриншот соцсети

Глава государства-агрессора Владимир Путин оговорился в ходе своего выступления на "Дне народного единства". Он вдруг назвал правящий режим в РФ неонацистским. Также он сказал, что если бы Россия не напала на Украину, дела у страны-оккупанта складывали бы еще хуже.

В частности, Путин хотел обозвать "неонацистской" власть в Украине, однако вдруг заявил, что неонацистским является конкретно правящий режим России.

Исторический фантазер Кремля Мединский не ожидал такого заявления от Путина / Скриншот соцсети

Он понял свою оговорку и разразился уже привычным обвинением в адрес Украины.

"Столкновение с неонацистским режимом России…столкновение России с этим возникшим на территории Украины…неонацистским режимом было неизбежно", - болтает Путин.

Также руководитель агрессора РФ отличился странным заявлением. Говорит, что ситуация для его страны была бы еще хуже, если бы Россия не напала на Украину.

"Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы тоже самое, только с худших для нас позиций", - подчеркнул директор Кремля.

Заявления Путина 4 ноября

Путин заявил, что гражданское население из оккупированного Херсона, мол, "нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий".

О террористических обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Украины он сказать "забыл".

Также, по словам главы Кремля, Россия мобилизовала уже якобы 318 тысяч человек. Как говорит Путин, в армию оккупантов идут, дескать, еще и "добровольцы". При этом 49 тысяч человек уже отправили на войну против Украины.

"У нас уже 318 тысяч (мобилизированных) Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", - сказал Путин.

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