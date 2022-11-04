Путин собрался "вывезти" жителей Херсона и наловил в РФ воевать с Украиной 318 тыс. человек

Путин верит в "приход добровольцев" в армию оккупантов РФ / ua.depositphotos.com, УНИАН

Директор государства-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что, дескать, гражданское население в Херсоне "нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий".

При этом он не упомянул террористических обстрелов Украины со стороны оккупационных войск. Кроме того, по его словам, Россия уже якобы мобилизовала на войну против Украины 318 тысяч россиян, 49 тыс. уже на фронте.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, руководитель страны, которая сама обстреливает гражданские объекты в Украине, цинично сказал, что жителей Херсона нужно вывезти из города.

"Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий…гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий", - сказал директор РФ.

В России мобилизовали уже "318 тысяч человек"

Путин сказал, что в России набрали мобилизованных, дескать, даже больше, чем нужно. Их уже якобы 318 тысяч человек. Мол, в войска агрессора также "идут добровольцы".

"У нас уже 318 тысяч (мобилизированных) Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", - говорит директор России.

Также он подчеркнул, что 49 тысяч из этого числа отправили на фронт. Остальная часть мобилизованных "занимаются подготовкой".

Ситуация в Херсонской области

В социальных сетях 3 ноября опубликовали фотографию Херсонской областной государственной администрации. Здание, расположенное в оккупированном Россией Херсоне, лишилось государственного флага российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг предупредили, что, возможно, речь идет о провокации России в Херсоне. По словам представителя ВСУ Натальи Гуменюк, оккупанты ждут наступления войск России на оккупированный город. Подобные действия могут быть частью плана захватчиков.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что армия Украины демонстрирует способность освободить Херсон от оккупации России. По его словам, у ВСУ есть такая возможность – их действия эффективны.

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