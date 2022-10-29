Тысячи похоронок для Калининграда: ВСУ "стерли в порошок" армейский корпус РФ – Forbes

ВСУ разбили 11-й армейский корпус РФ из Калининграда / Фото УНИАН

В боях в Украине подразделениями ВСУ был практически уничтожен 11-й армейский корпус оккупантов РФ из Калининграда.

Отчаянно нуждаясь в свежих войсках, Кремль мобилизовал 11-й армейский корпус, перебросив его в Белгород на юге России, а затем в Украину под Харьковом. Об этом идет речь в материале Forbes.

Переброшенные в Украину подразделения РФ стали "пушечным мясом для украинской армии", пишет журналист Дэвид Экс.

Согласно полученным данным, при переброске в Украину корпус был укомплектован на 71% от полной численности, однако в результате боев численность некоторых батальонов сократилась до одной десятой от их первоначального личного состава.

Отмечается, что в боях на Харьковщине десятки тысяч россиян бежали, сдались или погибли на месте.

"11-й армейский корпус пострадал больше, чем большинство русских соединений в этом районе. В конце сентября Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия, охарактеризовал корпус как "сильно потрепанный", - отмечается в материале.

В то же время по данным Генштаба ВСУ, в контрнаступлении корпус потерял 200 машин и половину личного состава.

Что известно об 11 армейском корпусе РФ

Это новая группировка войск РФ под единым штабом, который сам подчиняется Балтийскому флоту ВМФ России. В ведении корпуса находятся моторизованная дивизия, отдельный моторизованный полк, артиллерия, ракеты, войска ПВО и подразделения обеспечения.

До того, как Россия расширила свою войну в Украине, начиная с конца февраля, в Калининграде находилось не менее 12 000 российских военнослужащих с примерно 100 танками Т-72, парой сотен боевых машин БТР, гаубицами Мста-С и ракетами БМ-27 и БМ-30. 11-й армейский корпус руководил большей частью этих сил.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины выбили оккупационные войска России из многих населенных пунктов Харьковской области. В городах проходили бои.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Над группировкой врага нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары на Донецком направлении.

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