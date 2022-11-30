УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Будет чисто наступательная операция": какую роль Энергодар сыграет в освобождении Крыма – Карась

30 ноября 2022, 19:07

Во время освобождению Крыма ВСУ могут использовать левый берег Днепра в для десантных операций.

Крым, Евгений Карась
Как буду освобождать Крым / Википедия, ua.depositphotos.com

Украинские военные выйдут к побережью Азовского моря и пойдут освобождать Крым. Для десантных операций ВСУ могут использовать левый берег Днепра. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общества будущего) Евгений Карась.

Есть мнение о том, именно освобождение Энергодара "откроет дверь" для контрнаступления в направлении Крыма. Однако Карась убежден, что это заблуждение, ведь эта территория будет достаточно нестабильной.

"Энергодар - это лишь энергетический объект, который может быть использован в энергетическом смысле для стабилизации ситуации с электричеством. Но для военных целей он не поможет, потому что в любом случае побережье Энергодара не будет использоваться для каких-то десантных операций. Я не думаю, что такой нестабильный участок будет серьезно рассматриваться для масштабной наступательной операции", - сказал Евгений Карась.

Он считает, что "основную ставку" нужно делать на заход в Крым по левому берегу Днепра без десантных операций.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

"Наш спецназ выполняет различные рисковые операции, и я не удивлюсь, если наши войска будут использовать Днепр для десантных или диверсионных операций. Но Энергодар здесь - лишь мелкая точка", - отметил военнослужащий.

Карась считает, что отступ россиян от Энергодара может произойти под международным протекторам.

Деоккупация Крыма

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Украина способна освободить захваченный Крым за полгода. Для реализации сценария Киев должен получить модернизированные истребители Миг-29, ракеты ATACMS, а также больше артиллерии и бронетехники. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина уже через полгода может вернуть аннексированный Россией Крым. По его словам, российским оккупантам будет сложно держать оборону на полуострове.

Военный эксперт Роман Свитан говорил, что Украина уже к Новому году может дойти до Крыма, но это будет зависеть от темпов поставки оружия и боеприпасов для украинской армии от западных партнеров.

Другие новости:

война в Украине Евгений Карась вторжение России новости Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:20

Почему не нужно радоваться тому, что Симоньян пугает россиян Гаагой

19:18

"Я никогда бы не назвал это число": Арестович озвучил реальные потери Украины на войнеВидео

19:15

Гороскоп на декабрь 2022 для Козерогов: обман, тайна и подарки ВселеннойВидео

19:12

Чтобы гаджет не "умер" после выключения света: как продлить работу ноутбука на Windows от батареи

19:07

"Будет чисто наступательная операция": какую роль Энергодар сыграет в освобождении Крыма – КарасьВидео

Реклама
18:53

Ударит мороз -14: в Украину идет значительное похолодание, окутает снегопадВидео

18:44

"Хочет захватить Киев, завершить войну на своих условиях и сбежать из столицы": военный описал планы ПутинаВидео

18:32

Звезда легендарного "Один дома" рассказал о серьезных травмах во время съемок

18:31

Голосовал за войну: заместитель председателя Госдумы РФ владеет в Украине энергетическими объектамиВидео

18:31

"Впереди еще целый год жесткой войны": военный о том, как будут развиваться события на фронтеВидео

18:11

"Честно говоря, я думала, что умру": Лопес "засветила" детали расставания с АффлекомВидео

17:46

Димопулос оправдалась за "пир во время чумы"

17:37

"Хотели все вместе изнасиловать дочь": житель Казачьей Лопани рассказал, как оккупанты издевались над его семьейВидео

17:28

Столтенберг назвал условие и время вступления Украины в НАТОВидео

17:07

Самый красивый новогодний маникюр 2023 френч, который очарует всех вокругФото

17:03

Оружие, рубли и прославляющие Россию книги: СБУ провела обыски у бывшего нардепа МураеваВидео

16:59

Надя Дорофеева похвасталась ножками в мини-юбке и показала свое красочное искусство

16:51

"Хотят нас закошмарить": военный рассказал, зачем Россия готовит массовые ракетные ударыВидео

16:47

"Ей точно 54?": звезда Спасателей Малибу показала моложавое тело в откровенном белье

16:33

Проблемы с верховенством права: Еврокомиссия рекомендовала заморозить передачу Венгрии 7,5 млрд евроВидео

Реклама
16:21

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, МИД срочно усиливает безопасность зарубежных ведомствВидео

16:17

Потеряла 45 кг: Ратаковски приближается к аннорексии

16:11

Наступление может быть не только из Беларуси: в ГУР рассказали, где снова может быть вторжениеВидео

15:52

Надя Дорофеева рассказала, будет ли переводить свои русскоязычные хиты на украинскийВидео

15:43

"Таких размеров в моей жизни не было": Лолита в шапке-ушанке записала видео со спальниВидео

15:38

Ставит точку: Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в РФ

15:25

"Польша готовит захват трех западных областей Украины": в России выдали отборный бредовый фейкВидео

15:23

Приметы на 1 декабря: 3 вещи никогда нельзя делать в первый день зимы, чтобы не потерять деньгиВидео

15:19

Телеканал 1+1 покажет документальный проект, посвященный украинским женщинам на войне

15:13

Полностью отремонтировать энергосистему Украины этой зимой невозможно: в ВР назвали срокиВидео

15:09

Чтобы спать, как младенец: как часто стоит менять наволочку взрослым и детям, и при чем здесь длина волос

14:54

Любовь Успенская "в шутку" пригрозила Алле Пугачевой смертью - Примадонна отреагировала

14:52

Вкуснее ничего не придумать: 2 супер простых рецепта из крабовых палочек на Новый год 2023Видео

14:48

Лунный календарь на декабрь 2022: благоприятные и опасные дни месяца

14:45

Без весов и мерного стакана: как отмерить нужное количество муки

14:37

ВСУ получили очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

14:28

"Вату в голове нельзя вылечить": рэпер Крупин жестко прошелся по сбежавшему в РФ запроданцу БардашуВидео

14:28

"Потеря Украиной 100 тыс. военных": в ОП и ВСУ ответили на резонансное заявление главы ЕврокомиссииВидео

14:21

Будет блестеть как новая: чем убрать известковый налет на сантехнике

13:57

В Укрэнерго заявили о сокращении дефицита электроэнергии и росте мощности генерацииВидео

Реклама
13:47

30 часов трясся в дороге, чтобы погибнуть в Украине: ВСУ уничтожили уральского оккупантаВидео

13:45

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Козерогов, Водолеев и Рыб - чем удивит последний месяц годаВидео

13:40

"Уже есть практический план": Крым могут освободить через год – КарасьВидео

13:00

Гороскоп на завтра 1 декабря: Девы откроют бизнес, а Скорпионы поймают удачу за хвост

12:57

РФ ведет разведку и ищет новые объекты: в ГУР рассказали о подготовке врага к новой ракетной атакеВидео

12:48

Таролог спрогнозировала, в какие дни декабря украинцам стоит ждать больше всего обстреловВидео

12:36

Умер звезда фильмов Крепкий орешек и Топ Ган

12:23

Карась спрогнозировал, какой формат развала России устроит УкраинуВидео

12:04

Киркоров послал двух заядлых "путинистов" за российским кораблем

12:01

Гороскоп Таро на декабрь 2022: Весам - конфликт, Скорпионам - судьбоносная новость, Стрельцам - много денег

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять