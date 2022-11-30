"Будет чисто наступательная операция": какую роль Энергодар сыграет в освобождении Крыма – Карась

Как буду освобождать Крым / Википедия, ua.depositphotos.com

Украинские военные выйдут к побережью Азовского моря и пойдут освобождать Крым. Для десантных операций ВСУ могут использовать левый берег Днепра. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общества будущего) Евгений Карась.

Есть мнение о том, именно освобождение Энергодара "откроет дверь" для контрнаступления в направлении Крыма. Однако Карась убежден, что это заблуждение, ведь эта территория будет достаточно нестабильной.

"Энергодар - это лишь энергетический объект, который может быть использован в энергетическом смысле для стабилизации ситуации с электричеством. Но для военных целей он не поможет, потому что в любом случае побережье Энергодара не будет использоваться для каких-то десантных операций. Я не думаю, что такой нестабильный участок будет серьезно рассматриваться для масштабной наступательной операции", - сказал Евгений Карась.

Он считает, что "основную ставку" нужно делать на заход в Крым по левому берегу Днепра без десантных операций.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

"Наш спецназ выполняет различные рисковые операции, и я не удивлюсь, если наши войска будут использовать Днепр для десантных или диверсионных операций. Но Энергодар здесь - лишь мелкая точка", - отметил военнослужащий.

Карась считает, что отступ россиян от Энергодара может произойти под международным протекторам.

Деоккупация Крыма

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Украина способна освободить захваченный Крым за полгода. Для реализации сценария Киев должен получить модернизированные истребители Миг-29, ракеты ATACMS, а также больше артиллерии и бронетехники. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина уже через полгода может вернуть аннексированный Россией Крым. По его словам, российским оккупантам будет сложно держать оборону на полуострове.

Военный эксперт Роман Свитан говорил, что Украина уже к Новому году может дойти до Крыма, но это будет зависеть от темпов поставки оружия и боеприпасов для украинской армии от западных партнеров.

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