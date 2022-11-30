"Впереди еще целый год жесткой войны": военный о том, как будут развиваться события на фронте

Война в Украине закончится через год / Коллаж фото Википедия, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинцам необходимо набраться терпения, ведь война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, еще не заканчивается. Боевые действия продляться еще год. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общества будущего) Евгений Карась.

"Мы слышали прогноз от Министерства обороны, что боевые действия завершатся к осени следующего года. Буданов говорил, что глубокое военное поражение, кризисное для России, произойдет чуть раньше – до конца весны 2023 года, а затем невозможность её продолжения … Будет тяжело, потому что впереди еще целый год жесткой войны. Но мы уже предварительно имеем серьезные оценки, за которые можно хвататься, и знаем, когда она закончится", - сказал Карась.

Он добавил, что у Украины есть очень оптимистичные прогнозы. Военнослужащий отметил, что в Крыму может быть много "жестов доброй воли".

"Крым – это ловушка для крысы". Он туда забежал из Ростовской области, мост мы перебили, и теперь там сидит. Представьте себе, что будет с Крымом, когда мы выйдем на берег Азовского моря, где все простреливается, и туда ничего подплыть не может", - отметил военный.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Он также добавил, что оккупантам будет крайне тяжело спрятаться от ВСУ в Крыму, ведь там очень много открытой территории.

"Это будет очень веселая "бавовна", поэтому нет ничего удивительного в том, что Крым вернется достаточно быстро", - добавил Карась.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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