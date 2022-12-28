"Мы достанем и на Дальнем Востоке": РФ перебросила самолеты из Энгельса, но это их не спасет – Данилов

В РФ после взрывов на аэродроме "Энгельс" перебросили свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край на Дальний Восток.
Однако Украина при необходимости сможет их достать и там. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что у страны-агрессора не так много таких бомбардировщиков осталось.
"Враг начал их прятать. Они понимают, что Украина может их доставать в глубине территории РФ. Сейчас они перегнали их в Приморский край, но при необходимости мы доберемся и до Дальнего Востока", – сказал Данилов.
Взрывы на авиабазе "Энгельс"
Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. С этого аэродрома, который расположен примерно в 700 км от подконтрольной Украине территории, взлетали российские стратегические бомбардировщики, которые вели обстрелы территории Украины.
Российские Telegram-каналы сообщили, что в результате атаки на аэродром погибли 3 человека, еще 4 – получили ранения. Также были повреждены самолеты.
Два взрыва один за другим прогремели в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В сети появились видео с камер видеонаблюдения.
Позже блогер Владимир Золкин сообщил, что в результате взрывов погибли и ранены десятки российских военных, а также повреждены боевые самолеты РФ. По его данным, в результате атаки на авиабазу погибли 17 военных РФ, а еще 26 получили ранения.
Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты после взрывов на аэродроме в Энгельсе готовят новый сценарий ракетного удара по Украине. РФ может готовить комбинированную атаку, подчеркнула она.
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