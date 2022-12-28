"Мы достанем и на Дальнем Востоке": РФ перебросила самолеты из Энгельса, но это их не спасет – Данилов

В России после ударов по аэродрому в Энгельсе запаниковали и перебросили свои бомбардировщики в Приморский край.

РФ перебросила самолеты из Энгельса, но это их не спасет, заявил Данилов/ Минобороны РФ, УНИАН

В РФ после взрывов на аэродроме "Энгельс" перебросили свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край на Дальний Восток.

Однако Украина при необходимости сможет их достать и там. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что у страны-агрессора не так много таких бомбардировщиков осталось.

"Враг начал их прятать. Они понимают, что Украина может их доставать в глубине территории РФ. Сейчас они перегнали их в Приморский край, но при необходимости мы доберемся и до Дальнего Востока", – сказал Данилов.

Взрывы на авиабазе "Энгельс"

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. С этого аэродрома, который расположен примерно в 700 км от подконтрольной Украине территории, взлетали российские стратегические бомбардировщики, которые вели обстрелы территории Украины.

Российские Telegram-каналы сообщили, что в результате атаки на аэродром погибли 3 человека, еще 4 – получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прогремели в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В сети появились видео с камер видеонаблюдения.

Позже блогер Владимир Золкин сообщил, что в результате взрывов погибли и ранены десятки российских военных, а также повреждены боевые самолеты РФ. По его данным, в результате атаки на авиабазу погибли 17 военных РФ, а еще 26 получили ранения.

Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты после взрывов на аэродроме в Энгельсе готовят новый сценарий ракетного удара по Украине. РФ может готовить комбинированную атаку, подчеркнула она.

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