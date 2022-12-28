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РФ должна занять свое место: британский генерал назвал задачу Запада после войны

28 декабря 2022, 08:18
Западу и далее придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским намерениям России, считает Ричард Даннат.
Ричард Даннат
Ричард Даннат назвал главную задачу Запада после войны в Украине / Фото УНИАН, Daily Mail

Даже после окончания войны в Украине Запад должен готовиться к сдерживанию России. Поскольку доверие к РФ окончательно утрачено, западным странам придется увеличивать военные расходы и укреплять свою границу с государством-агрессором. Такое мнение в газете The Telegraph высказал бывший начальник британского генштаба Ричард Даннат.

По его словам, новое наступление РФ, зимнее или весеннее, о подготовке которого много говорят в последнее время, вероятнее всего, провалится. В целом, по крайней мере моральное преимущество сейчас на стороне украинцев.

В то же время Даннат отметил, что остается вопрос: даже если Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, в том числе из Крыма, изменится ли отношение Кремля к Западу.

"Когда Запад снова сможет доверять России? Когда будут отменены санкции? Как европейские страны добьются того, чтобы больше никогда не позволить себе впасть в такую торговую взаимосвязанность с Россией и энергетическую зависимость от нее? Вот неудобные вопросы, ответы на которые должны напряженно искать НАТО, США и европейские лидеры", – считает генерал.

По его мнению, наиболее реалистичный ответ на эти вопросы состоит в том, что Западу и далее придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским намерениям России.

Даннат сравнил миропорядок сейчас с тем, что происходило в 1930-х годах, когда были попытки предотвратить Вторую мировую войну. Опыт предыдущего года показывает, что Россию нужно сдерживать и подталкивать к тому, чтобы она согласилась занять свое место в мире.

Кто такой Ричард Даннат

Ричард Даннат — британский генерал.

В 1969 году поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте.

В 1973 году поступил в Даремский университет, который окончил в 1976 году.

В 2006—2009 годах — начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании.

В 2009—2010 годах — советник Дэвида Кэмерона.

Барон (2010). Генерал-лейтенант (2003).

Как сообщалл Главред, бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Джонс считает, что Россия уже проиграла войну против Украины, однако признавать этого она не хочет. Генерал выразил надежду, что война в Украине закончится в 2023 году. Однако он отметил, что она может затянуться.

Ранее директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев назвал главные риски для Украины в 2023 году. В новом 2023 году велика вероятность того, что война в Украине может быть поставлена на паузу.

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