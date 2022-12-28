"Нас может постигнуть участь Израиля": Жданов прогнозирует продолжение войны с РФ "пока существуют страны"

Выход Украины на границы 1991 года может стать не окончательным завершением войны.

Жданов прогнозирует продолжение войны с РФ "пока будут существовать государства" / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Главред

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что одним из вариантов завершения этой войны может быть сценарий, в котором Украина окажется в условиях, подобных современному Израилю. В таком случае война будет продолжаться, пока будут существовать Украина и Россия.

По словам эксперта, выход Украины на границы 1991 года может стать еще не окончательным завершение войны. Об этом он сказал во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

"Это один из вариантов окончания этой войны. Выйдя на границы 1991 года, мы можем закончить активную фазу военных действий. Да, мы можем оказаться в ситуации, в которой сейчас Израиль. Когда враг будет постоянен. И сколько времени будут существовать наши государства, столько будет существовать противостояние между нами", – сказал Жданов.

Напомним, бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Джонс отмечает, что страна-агрессор Россия уже проиграла войну против Украины, однако признавать этого она не хочет. Окончательно завершить войну могли бы Соединенные Штаты, если бы выполнили три важных шага.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023 год должен стать решающим в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Он добавил, что украинская власть полностью осознает, с какими проблемами может столкнуться и каких результатов нужно достичь.

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