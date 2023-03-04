Для обороны Бахмута перебросили элитные части ВСУ – британская разведка

Бахмут является удерживаемым Украиной опорным пунктом.

ВСУ продолжают бои за Бахмут / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Украинская оборона города Бахмут Донецкой области находится под все более сильным давлением, в городе и его окрестностях идут интенсивные бои.

Об этом сообщается в отчете оборонной разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в субботу утром.

"Регулярные силы российской армии и группы "Вагнер" продвинулись дальше в северные пригороды города, который в настоящее время является удерживаемым Украиной опорным пунктом, уязвимым для российских атак с трех сторон. Украина укрепляет этот район элитными подразделениями, и за последние 36 часов в Бахмуте были разрушены два ключевых моста, включая жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения Бахмута из города Часов Яр", — говорится в сводке.

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В британской разведке отметили, что удерживаемые украинскими защитниками пути снабжения города становятся все более ограниченными.

/ @DefenceHQ

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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