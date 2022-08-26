Накрыл жену своим телом при расстреле: на оккупированной Херсонщине нашли мертвыми супругов-фермеров

Валентин и Лариса Павленко были убиты в погребе собственного дома / Фото investigator.org.ua

В Херсонской области нашли убитыми супругов Павленко. Мужчину и женщину убили вечером 23 августа в погребе их собственного дома. Валентина Павленко убили выстрелом в голову, а под его телом лежала жена Лариса.

Трагедия произошла во временно оккупированном поселке Архангельское Высокопольской территориальной громады Бериславского района, сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на местных жителей.

В последний раз Валентина и Ларису видели живыми около 20:00 во вторник, 23 августа. Соседи говорят, что выстрелов не было слышно. Что конкретно произошло - неизвестно. Но люди предполагают, что преступники могли использовать оружие с глушителем.

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"Когда утром 24 августа мы не увидели их на своем дворе, то начали волноваться. Зашли в дом – нигде их не было. А когда заглянули в погреб, то увидели там тело Валентина. Мы его решили не трогать, а сплотить людей, чтобы организовать его похороны. Ларисы нигде не было. Лишь после того, как мы спустились в подвал, чтобы вытащить тело Валентина, мы увидели, что он обнимает накрытую одеялом мертвую жену. По-видимому, он прикрыл ее своим телом, когда их расстреливали. У мужчины была прострелена голова", — рассказали жители Архангельского.

Супруги Павленко занимались мелким фермерством. Известно, что к ним домой по меньшей мере три раза врывались российские военные.

Валентину и Ларисе предлагали уехать на подконтрольную Украине территорию, но они не захотели бросать свое хозяйство.

Военные преступления России

В Высокополье в Херсонской области 1 июня захватчики убили супругов, которые жили в этом поселке, расстреляв их во своем же дворе.

В августе в Киевской области обнаружили тело еще одного человека, убитого российскими оккупантами в феврале 2022 года. Машину 58-летнего жителя Бучанщины и его семьи войска РФ обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться. Трагедия случилась на дороге между селами Здвижевка и Блиставица. В результате расстрела автомобиля россиянами погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын. Пуля также попала в голову 5-летней Анастасии, но ребенка чудом спасли врачи.

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