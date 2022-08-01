На Херсонщине оккупанты в упор расстреляли эвакуационный автобус, есть жертвы

Войска рф обстреляли эвакуационный автобус / http://ukropnews.com

В понедельник, 1 августа, россияне беспощадно обстреляли с помощью противотанковой управляемой ракеты эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате погибли два человека, пишет в Telegram начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Довгое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли", - отметил он.

По его словам, пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог - троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком, им оказывается медицинская помощь.

Ситуация в Херсонской области

Армия Украины продолжает военную операцию в Херсонской области. Воины 26 июля нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Эстакада больше не пригодна для эксплуатации.

В Оперативном командовании Юг 30 июля сообщили, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Путепровод также поврежден, коммуникация по нему невозможна.

В разведке Великобритании отмечали, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении уже в самом разгаре. Работает артиллерия украинских войск, наносятся удары по стратегически важным объектам и вражеским позициям. Согласно данным специалистов, Херсон уже почти отрезан от других оккупированных территорий.

Журналисты CNN отметили, что Россия, похоже, решила сосредоточиться на удержании оккупированного Херсона, который важен для Москвы с точки зрения подачи воды в захваченный Крым. Оккупанты по-прежнему контролируют большие территории к северо-востоку от города и могут пополнять свои силы на западному берегу при помощи понтонных переправ и паромов через Днепр. Однако ВСУ бьют по стратегической логистике, командным пунктам и складам врага. Украинские войска намерены переломить ситуацию, применяя РСЗО HIMARS.

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