Расстреляли в собственном дворе: на Херсонщине оккупанты жестоко убили супругов

На Херсонщине оккупанты расстреляли супругов на собственном дворе/ Reuters, joinfo.com

Оккупанты продолжают совершать преступления в отношении мирного населения на оккупированных ими территориях Украины. Еще один такой случай произошел в поселке городского типа Высокополье в Херсонской области. В среду, 1 июня, захватчики убили супругов, которые жили в этом поселке, расстреляв их во своем же дворе.

О таком жестоком преступлении сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. В прокуратуре уже начали досудебное расследование. Уголовное производство возбудили по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 1 июня 2022 года в пгт Высокополье военный армии РФ расстрелял безоружных мужчину и женщину в их собственном дворе. От полученных огнестрельных ранений супруги погибли на месте", – говорится в сообщении.

В О фисе генпрокурора отметили, что такие действия противоречат нормам международного гуманитарного права, в которых четко прописано, что нельзя совершать нападения на гражданское население.

Отмечается, что в рамках расследования устанавливают все обстоятельства произошедшего. Украинские правоохранители работают над тем, чтобы идентифицировать личность российского военного, который совершил это преступление.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики грабят "Эпицентр", а все украденные оттуда товары везут в Крым. Об этом рассказал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Он предположил, что захватчики боятся прихода в город ВСУ и пытаются успеть вывезти всё, что украли.

Напомним, что на севере Херсонской области бойцы подразделений украинской армии во время контрнаступления освободили от российских оккупантов более 20 населенных пунктов. Об этом заявил руководитель Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

Читайте также: