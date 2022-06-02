УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Готовятся к приходу ВСУ: оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – Ким

2 июня 2022, 12:14

По словам Кима, оккупанты воруют как в последний раз, очевидно готовясь к тому, что скоро в город могут прийти украинские военные.

false
Оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – Ким/ УНИАН, Reuters

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики грабят "Эпицентр", а все украденные оттуда товары везут в Крым. Об этом рассказал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он предположил, что такие действия оккупантов могут указывать на то, что они боятся прихода в город Вооруженных сил Украины и пытаются успеть вывезти всё, что украли.

Ким сказал об этом в своем традиционном видеообращении. Сначала он отметил, что новости не очень хорошие, ведь россияне бомбят Николаев. После этого рассказал о том, какие преступления совершают захватчики в Херсоне.

"Пишут, что херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят товары в сторону Крыма. Жаль, если честно, собственников, но это показатель того, что оккупанты понимают, что скоро туда мы придем, и вот, наверное, воруют как в последний раз", – отметил Ким.

Также Ким отметил, что Украина скоро получит высокоточные ракеты.

"И Россия скоро тоже получит высокоточные ракеты, но есть нюанс", – пошутил Ким, намекая, что оккупанты получат удары от Украины такими ракетами.

Контратака ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось, что на севере Херсонской области бойцы подразделений украинской армии во время контрнаступления освободили от российских оккупантов более 20 населенных пунктов. Об этом заявил руководитель Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

Также ранее сообщалось, что РФ направила большую часть своих сил на захват Донбасса, в частности, города Северодонецк на Луганщине. Но перебросив туда много войск, страна-агрессор не учла того, что сама создала уязвимые места на оккупированной Херсонщине для контратаки ВСУ, отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также:

война в Украине новости Херсона вторжение России Херсонская область
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:22

Два трупа и трое раненых: оккупанты разбились на краденом джипе под Мелитополем

12:14

Готовятся к приходу ВСУ: оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – КимВидео

11:57

Сто дней войны в Украине: затянется ли борьба с Россией на годымнение

11:33

Защитники Украины удерживают промзону Северодонецка и главную дорогу в городВидео

11:13

"Она заявляет, что Украина виновата в этой войне": Денисенко рассказала о предательстве Байрак

Реклама
11:13

Захватчики атаковали Харьков и уничтожили школу: есть погибшие и раненыеФотоВидео

10:47

ВСУ вышли на границу с Россией в нескольких местах на Харьковщине - МинобороныВидео

10:41

Благословлял танки РФ: батюшка-предатель сдавал людей в плен и уничтожил пол села руками оккупантовФотоВидео

10:41

Украину ждет массированный обстрел со стороны РФ из-за поставок нового вооружения - NYTВидео

09:59

Мощный ракетный удар по Львовщине: с Черного моря РФ запустила 4 крылатые ракеты, есть раненые

09:41

Коллаборант познал "прелести русского мира" в Мелитополе: оккупанты отжали у него бизнес

09:41

В три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters

09:39

"Варварская война": Меркель поддержала Украину после месяцев молчания – СМИ

09:13

Ряды армии Путина редеют: почему буряты и чеченцы скоро побегут из Украинымнение

09:09

Желаю охраны на концертах: российский телеведущий открыто угрожает Максу Барских расправой

08:47

Чтобы не умереть с голода: на Херсонщине оккупанты просятся к местным работать на сборе клубники

08:47

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк: бьют по жилым домам и заводу АзотВидео

08:39

В Киеве: фото беременной Maruv на инвалидной коляске попало в сеть

08:10

Четыре HIMARS для Украины уже в Европе: когда американские РСЗО попадут на фронтВидео

08:08

"Мы и не собираемся бахать по Украине": пропагандист Путина Соловьев решил запугать БайденаВидео

Реклама
07:26

ВСУ уничтожили на Юге более 20 оккупантов, 4 танка, 3 полевых пункта боеприпасов и 2 катера РФ

07:01

Британия отправит в Украину дальнобойные ракетные системы M270, нужен лишь "зеленый свет" от СШАВидео

06:34

Как Турция в Сирии собралась воевать с Россией и СШАмнение

06:22

Рано утром в Николаеве прогремел ряд мощных взрывов - первые подробностиВидео

06:09

Продолжение войны и пожары: астролог назвал самые опасные моменты июня 2022Видео

05:16

Лидер группы Ногу Свело! подколол Валерия Кипелова за его слова про войну в Украине

04:56

Рашисты обстреляли гримерную Студии Квартал 95

04:50

Нельзя встать и уйти: эксперт пояснил, почему ВСУ пока нужно держать оборону СеверодонецкаВидео

04:15

Россию выкинут из Европы: эксперт объяснил цель Британии в полном разгроме РФВидео

04:13

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж впервые показал новое мужское тело на обложке модного глянца

03:45

Чем полезна зелень и как ее употреблять: советы тренера

03:38

Шакира и Жерар Пике расстались из-за любви футболиста "забивать голы" в ворота чужих женщин

03:10

"Зачем вы волосы остригли?": Волочкова стала посмешищем в Сети, выйдя в свет с Джигурдой

03:10

Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минутыВидео

02:53

Сын запроданки Таисии Повалий Денис высмеял русских псевдопатриотовВидео

02:37

Гусь-терминатор против "отряда Путина": украинцы пригрозили РФ новейшим оружием из биолабораторийВидео

01:36

Экс-генерал из Германии раскрыл план Путина по ДонбассуВидео

00:51

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду в Вознесение ГосподнеВидео

00:39

Слава Каминская заступилась за Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине

00:10

Развал РФ или смена власти: эксперт назвал вероятного преемника ПутинаВидео

Реклама
01 июня, среда
23:55

Пойдут ли рашисты в наступление на севере Украины: ответ МинобороныВидео

23:42

Украина обыграла Шотландию в гостях и вышла в финал отбора на ЧМ-2022

23:27

Джамала появилась на обложке немецкого издания

23:27

Мощные взрывы на Львовщине: ракеты попали по Бескидскому туннелю, есть пострадавшиеВидео

23:24

Польша поставит Украине большую партию самоходных гаубиц Krab – СМИ

23:20

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:16

"Всякое случается": Арестович рассказал, как Пушилина накрыла наша артиллерияВидео

23:15

Украинская певица MamaRika рассказала свой вещий сон о войне, который приснился ей накануне

23:00

ВСУ за день уничтожили огромное количество техники и отправили оккупантов в "ад"Видео

22:53

Экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд признали виновной в клевете на актера: названа компенсация

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять