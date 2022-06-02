Готовятся к приходу ВСУ: оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – Ким

Оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – Ким/ УНИАН, Reuters

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики грабят "Эпицентр", а все украденные оттуда товары везут в Крым. Об этом рассказал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он предположил, что такие действия оккупантов могут указывать на то, что они боятся прихода в город Вооруженных сил Украины и пытаются успеть вывезти всё, что украли.

Ким сказал об этом в своем традиционном видеообращении. Сначала он отметил, что новости не очень хорошие, ведь россияне бомбят Николаев. После этого рассказал о том, какие преступления совершают захватчики в Херсоне.

"Пишут, что херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят товары в сторону Крыма. Жаль, если честно, собственников, но это показатель того, что оккупанты понимают, что скоро туда мы придем, и вот, наверное, воруют как в последний раз", – отметил Ким.

Также Ким отметил, что Украина скоро получит высокоточные ракеты.

"И Россия скоро тоже получит высокоточные ракеты, но есть нюанс", – пошутил Ким, намекая, что оккупанты получат удары от Украины такими ракетами.

Контратака ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось, что на севере Херсонской области бойцы подразделений украинской армии во время контрнаступления освободили от российских оккупантов более 20 населенных пунктов. Об этом заявил руководитель Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

Также ранее сообщалось, что РФ направила большую часть своих сил на захват Донбасса, в частности, города Северодонецк на Луганщине. Но перебросив туда много войск, страна-агрессор не учла того, что сама создала уязвимые места на оккупированной Херсонщине для контратаки ВСУ, отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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