Зеленский о блокаде Херсона: людей пытаются взять в заложники

Зеленский отреагировал на блокаду Херсона / president.gov.ua

Российские оккупанты блокадой жителей Херсонской области пытаются взять их в заложники и не выпускать на подконтрольные Украине территории, говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд людей из Херсонской области. Те, кто уверен в своей позиции, таких решений не будет принимать", - отметил президент.

По его словам, это проявление слабости со стороны российских войск.

"Проявление того, что им нечего дать людям, а люди ничего не хотят от них брать. Потому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все себе, это только вопрос времени. И каждый день это время до освобождения сокращается", - подчеркнул Зеленский.

Освобождение Херсона

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной военной российской агрессии, рассказал, что бойцам ВСУ под силу освободить от оккупантов Херсон и поселок Снигиревка в Николаевской области ‒ но процесс этот будет очень непрост. Генерал говорит, что на вышеуказанных участках было потеряно оперативно-тактическое время, что и позволило русским зайти на них и окопаться.

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