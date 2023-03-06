"Мы найдем убийц": Зеленский потребовал жесткого наказания за расстрел военного

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".
В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Украина обязательно найдет убийц.
"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!". Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!". И мы найдем убийц", - сказал президент.
Зеленский добавил, что оккупанты убивают за одно слово и мечту об Украине.
Расстрел украинского военного
В понедельник, 6 марта, в Сети начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине".
Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина отомстит за смерть героя.
Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.
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