УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пес не отходит от разбитой кровати хозяев: россияне убили две семьи на Львовщине

9 марта 2023, 17:36
Российская ракета попала 5 человек. К одной из погибших супругов приехал родственник, с которым они праздновали день рождения.
Ракетный удар по Львовщине
Российские оккупанты ударили ракетами по Львовской области / Коллаж фото Суспільне, Telegram

Российские оккупанты под покровом темноты ударили ракетами по Золочевскому району Львовской области. Россияне убили сразу две семьи, которые в этот момент просто мирно спали. Появились детали с места кровавой трагедии, сообщает ТСН.

Российская ракета унесла жизни сразу 5 человек из двух домов. В одном из них жили супруги - 51-летняя женщина и 55-летний мужчина. Их дети уехали из села. К мужчине и женщине, которые жили в другом доме, приехал родственник. Сообщается, что семья жила в городе, но позже переехала в деревню, потому что была убеждена, что там будет безопаснее.

Сестра одной из погибших рассказала подробности этой трагедии. После попадания ракеты сразу вспыхнул пожар. Российская ракета уничтожила 4 дома. От ударной волны затряслись и другие дома в деревне.

видео дня

"Легли спать. С этой стороны как раз комната была. Их тут привалило, если бы были в там той комнате, то может бы были живы. Моя сестра и два зятя (погибли - Главред). У одного зятя (муж сестры - Главред) вчера был день рождения, 63 года. Моей сестре было 55 лет", - сказала Оксана Остапенко.

На месте трагедии у постели погибших хозяев до сих пор сидит грустный пес. Он единственный выживший.

Из-за атаки повреждены и другие дома. Люди не смогли вовремя скрыться, потому что в селе нет системы оповещения. Один из мужчин чудом выжил. Он убежден, что все благодаря его летней кухне, в которой решил поспать этой ночью. Если бы лег в доме, то мог бы погибнуть, говорит он. Затем он встал, чтобы успокоить свою овчарку, потому что собака все время лаяла.

"Я встал и говорю: "Тихо будь". Я ее утихомирил. Лег дальше ... все нормально, она утихомирилась... потом снова, и я снова выхожу, снова ее утихомирил. А потом "хлоп". В кухне я был. Если бы я был здесь в доме, то вы бы меня уже сегодня не видели", рассказал мужчина.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

Другие новости:

война в Украине Львовская область вторжение России ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:59

"Я ночь не спала, это так тяжело": мать расстрелянного защитника рассказала, как узнала о казни

17:54

У друга Путина Орбана признались в кознях Украине на пути в НАТО и разразились оскорблениямиВидео

17:36

Пес не отходит от разбитой кровати хозяев: россияне убили две семьи на ЛьвовщинеВидео

17:15

Коснется каждого: в Украине будут по-новому продавать товары в супермаркетах и магазинахВидео

16:48

Гороскоп на завтра 10 марта 2023: Рыбам – реализация желаний, Тельцам – непростые задачиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:41

Когда ждать следующей ракетной атаки: Жданов сделал тревожный прогнозВидео

16:38

"Это ключевые города": Жданов объяснил, почему РФ бьёт ракетами по одним и тем же городамВидео

16:31

Сергей Притула рассказал, как переживает ночные воздушные тревоги и чем вдохновляется во время войныВидео

16:28

Спецслужбы добралась до российского комика на Бали, который выступил против войны в Украине

Реклама
16:11

С начала большой войны ВСУ получили 80 автомобилей при содействии Favbet Foundation

15:38

Превращается в зловредную жижу: 3 причины, почему нельзя пить вчерашний чай

15:33

"РФ нашла самое слабое звено в нашей обороне": Жданов раскрыл цель ракетной атаки на УкраинуВидео

15:20

"Начнется очень позитивный период": астролог назвала месяц, когда ВСУ пойдут в контрнаступлениеВидео

15:15

Пирожки, которые взорвали весь интернет: знаменитый рецепт, как из Киевской перепичкиВидео

15:03

"Мальчик в трусиках": Гордон показал Соловьева в бронежилете и трусахВидео

15:00

России понадобится месяц на подготовку нового ракетного удара, ее огневая мощь слабеет - Олег ЖдановЭксклюзив

14:53

"Лучшего мира - с ракетами над головой": фолловеры разозлились на пост запроданки ЛоракВидео

14:45

Зачем лить в унитаз средство для мытья посуды: если делать это каждую неделю, вы будете удивлены

14:07

Польша передала Украине 10 танков Leopard 2 - польский министр обороны

13:53

Страдать не долго: когда становится легче после расставанияВидео

Реклама
13:38

Умер знаменитый "скрипач на крыше" - израильский актер Хаим Тополь

13:27

Уберечь от поломок: три правила, которые сохранят исправность стиральной машины

13:24

"Это уже дрова": астролог Влад Росс рассказал, что скрывает Путин о ядерном оружии РоссииВидео

13:20

Оккупанты убили ракетой в Херсоне трех человек: попали в остановку и магазинВидео

12:52

Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине – министр обороны СловакииВидео

12:39

В Приднестровье придумали "теракт СБУ" с покушением на "первых лиц государства"Видео

12:21

Злата Огневич огрызнулась на хейт Поляковой и Ефросининой на свой адресВидео

11:56

"Мало, мочите их...": в РФ цинично радуются ракетной атаке по Украине и просят "бить больше"Видео

11:51

"Букет из ракет и дронов": Игнат рассказал о новой тактике обстрела оккупантовВидео

11:45

Они просто не придумали, куда еще стрелятьмнение

10:59

Скорее умрут, чем предадут: имена женщин, которые влюбляются лишь один раз в жизниВидео

10:54

Позволил бы Путину захватить часть Украины: Трамп отличился скандальным заявлением - СМИВидео

10:47

На последнем видео слышны выстрелы: российский рэппер Птаха пропал на ДонбассеВидео

10:32

"Нас разбудил взрыв, мы аж подскочили": очевидцы описали первые минуты после ракетной атаки на КиевФотоВидео

10:04

Русские оккупанты нанесли удары по трем теплоэлектростанциям - ДТЭКВидео

10:00

Науменко Владимир Сергеевич досье

09:58

Какие 3 знака зодиака не допускают досадных ошибок и обладают уникальными способностямиВидео

09:53

"Народ пойдет против диктаторов": астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скороВидео

09:50

Гроза Сергей Николаевич досье

09:50

О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечатьВидео

Реклама
09:49

РФ выпустила по Украине 81 ракету: в Воздушных силах рассказали, сколько удалось сбитьВидео

09:23

Вы хотите выстрелять во все свои Кинжалы до прибытия Патриотов?мнение

09:07

"Пока Бахмут стоит": в Минобороны ответили генсеку НАТО на его слова о падении городаВидео

09:02

В Украине есть погибшие и разрушения из-за ракетной атаки, по Киеву попали "Кинжалом": все подробностиФотоВидео

08:48

Битва за Бахмут похожа на битву при Верденемнение

07:30

Удар ракетой "Кинжал" и пожар в Святошинском районе - КМВА

07:26

РФ не сможет продолжить наступление после захвата Бахмута – ISWВидео

07:07

Зачем добавлять лавровый лист в кофе: ответ удивит

06:32

О том, что будет после войнымнение

06:16

Массовая ракетная атака РФ: произошли взрывы в 12 областях, в Киеве прилеты – поднимается дымВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять