Пес не отходит от разбитой кровати хозяев: россияне убили две семьи на Львовщине

Российская ракета попала 5 человек. К одной из погибших супругов приехал родственник, с которым они праздновали день рождения.

Российские оккупанты ударили ракетами по Львовской области / Коллаж фото Суспільне, Telegram

Российские оккупанты под покровом темноты ударили ракетами по Золочевскому району Львовской области. Россияне убили сразу две семьи, которые в этот момент просто мирно спали. Появились детали с места кровавой трагедии, сообщает ТСН.

Российская ракета унесла жизни сразу 5 человек из двух домов. В одном из них жили супруги - 51-летняя женщина и 55-летний мужчина. Их дети уехали из села. К мужчине и женщине, которые жили в другом доме, приехал родственник. Сообщается, что семья жила в городе, но позже переехала в деревню, потому что была убеждена, что там будет безопаснее.

Сестра одной из погибших рассказала подробности этой трагедии. После попадания ракеты сразу вспыхнул пожар. Российская ракета уничтожила 4 дома. От ударной волны затряслись и другие дома в деревне.

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"Легли спать. С этой стороны как раз комната была. Их тут привалило, если бы были в там той комнате, то может бы были живы. Моя сестра и два зятя (погибли - Главред). У одного зятя (муж сестры - Главред) вчера был день рождения, 63 года. Моей сестре было 55 лет", - сказала Оксана Остапенко.

На месте трагедии у постели погибших хозяев до сих пор сидит грустный пес. Он единственный выживший.

Из-за атаки повреждены и другие дома. Люди не смогли вовремя скрыться, потому что в селе нет системы оповещения. Один из мужчин чудом выжил. Он убежден, что все благодаря его летней кухне, в которой решил поспать этой ночью. Если бы лег в доме, то мог бы погибнуть, говорит он. Затем он встал, чтобы успокоить свою овчарку, потому что собака все время лаяла.

"Я встал и говорю: "Тихо будь". Я ее утихомирил. Лег дальше ... все нормально, она утихомирилась... потом снова, и я снова выхожу, снова ее утихомирил. А потом "хлоп". В кухне я был. Если бы я был здесь в доме, то вы бы меня уже сегодня не видели", рассказал мужчина.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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