'Если бы не он, меня бы уже не было': пес спас своего хозяина перед ракетным ударом на Львовщине

Животное начало скулить перед взрывом, мужчина вышел из дома и остался жив.

Собака спас своего хозяина перед ракетным ударом РФ / pixabay.com, скриншот

Житель Золочевского района Львовской области, где во время российского обстрела погибли пять человек, рассказал, как его собака спасла ему жизнь. Животное начало вести себя беспокойно перед взрывом, что вынудило мужчину выйти из дома.

Об этом Богдан рассказал "Радио Свобода". По его словам, около половины третьего ночи овчарка стала скулить. Тогда мужчина вышел к вольеру, чтобы ее успокоить. Именно в это время произошел вражеский прилет по его дому. Мужчина чудом остался жив.

"Если какие-то взрывы, она у меня скучит. Я встал, говорю "тихо будь", усмирил. И я себе лег дальше, это же позднее время. Потом опять, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок. Я был в кухне, если бы я был в доме – то вы бы уже сегодня меня не видели. Потому что посмотрите, что в доме творится", - рассказал мужчина.

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Ракетный удар по Львовщине

Российские оккупанты ночью 9 марта ударили ракетами по селу Большая Ольшаница во Львовской области. В результате ракетного удара погибли сразу две семьи - 5 человек.

Тела погибших супругов выбросило из дома взрывной волной. Так, тело погибшей женщины нашли в садике возле дома, а ее мужа - возле хозяйственной постройки.

Сестра одной из погибших рассказала подробности этой трагедии. После попадания ракеты сразу вспыхнул пожар. Российская ракета уничтожила 4 дома. От ударной волны затряслись и другие дома в деревне.

"Легли спать. С этой стороны как раз комната была. Их тут привалило, если бы были в там той комнате, то может бы были живы. Моя сестра и два зятя (погибли - Главред). У одного зятя (муж сестры - Главред) вчера был день рождения, 63 года. Моей сестре было 55 лет", - сказала Оксана Остапенко.

Заметим, что в селе Большая Ольшаница нет никакой инфраструктуры. Однако это уже не первый ракетный удар по Золочевскому району. В прошлом году российские оккупанты уничтожили кирпичный завод.

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