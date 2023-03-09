Тела супругов разбросало по двору: появились подробности ракетного удара по Львовщине

Два дома полностью разрушены. Спасатели уже разобрали завалы. Ракета убила сразу 5 человек.

Российская ракета убила супругов на Львовщине, их тела разбросало по двору'. / Коллаж фото Минобороны РФ, общественное

Российские оккупанты ночью 9 марта ударили ракетами по селу Великая Ольшаница во Львовской области. В результате ракетного удара погибли сразу две семьи - 5 человек. Тела погибших супругов выбросило из дома взрывной волной. Об этом заявил председатель Золочевской городской территориальной общины Игорь Гриньков в эфире 24 канала.

Тело погибшей женщины нашли в саду возле дома, а ее мужа - возле хозяйственной постройки.

"Там это все надо разбирать. Но по сути два дома разрушены до основания. Здесь была ночь. Люди себе мирно спали и никто не надеялся на беду", - сказал Гриньков.

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Он заверил, что под завалами уже нет людей.

В селе Великая Ольшаница нет никакой инфраструктуры. Однако это уже не первый ракетный удар по Золочевскому району. В прошлом году российские оккупанты уничтожили кирпичный завод.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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