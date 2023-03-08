Зимнее наступление оккупантов обернулось для РФ провалом - Гиркин

Бывший главарь террористов "ДНР" посоветовал военному руководству РФ учить правильное название города Бахмут.

Зимнее наступление РФ окажется неудачей / коллаж фото Минобороны РФ, Скриншот с видео

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин подтвердил, что российские оккупанты не смогут захватить Бахмут. Он посоветовал военному руководству РФ учить правильное название города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гиркин прокомментировал заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о якобы "взятии половины Артемовска". Он раскритиковал "полководческие таланты" Шойгу и Пригожина.

"К 8 марта Пригожин и Шойгу радостно сообщают населению РФ о том, что удалось взять пол Артемовска. У обоих нерусских новиопов, естественно, язык не поворачивается произнести исконное название города – Бахмут ... Результаты более чем 2-месячной жестокой мясорубки в виде взятия половины городских кварталов небольшого города – свидетельствуют о чем угодно, но только не о полководческих талантах обоих указанных персонажей", – добавил Гиркин.

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Он убежден, что бои за Соледар провалили "зимнее наступление РФ" и поставили крест на продолжении наступательных действий оккупантов.

"Выражаю уверенность в том, что после окончательного взятия города наступление "сойдет на нет" перед очередными укрепрайонами противника, возведенными за то время, пока штурмовали Бахмут и Соледар. Вынужден констатировать, что зимнее наступление ВС РФ ограничилось лобовыми ударами по сильно укрепленным позициям ВСУ и, в общем, завершилось неудачей (которую никак не компенсируют незначительные тактические успехи наших войск и большие потери противника)", – добавил Гиркин.

Бои в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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