УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Оккупанты способны достигать успехов": следующие месяцы на фронте будут решающими - ЦРУ

9 марта 2023, 21:59
Российский диктатор Владимир Путин хочет затянуть войну в Украине, чтобы истощить западных партнеров.
ВСУ, российские оккупанты
Следующие месяцы станут решающими в войне в Украине / коллаж фото 24 ОМБр имени короля Даниила, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну в Украине, он хочет ее затянуть. Однако следующие несколько месяцев на фронте станут решающими. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает корреспондент News Nation Кейли Майер.

По данным ЦРУ, Путин удваивает ставки и пытается истощить западных партнеров Украины.

"Путин выбирает более долгосрочный путь. Он удвоил ставки, потому что убежден, что может заставить время работать на него. Что он может истощить западных партнеров Украины", - говорится в сообщении.

видео дня

Однако Берс убежден, что оккупанты не смогут достичь стратегических прорывов на фронте.

"Российские военные способны добиваться постепенных успехов, но наша общая оценка заключается в том, что они вряд ли смогут осуществить значительные стратегические прорывы или поддерживать их до конца этого года. Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине", - говорится в сообщении.

Он акцентировал внимание на необходимости продолжать оказывать Украине военную помощь.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина уже разрушила миф о "второй армии мира" и победит РФ, как Давид Голиафа.

Ранее Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Другие новости:

война в Украине вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:59

"Оккупанты способны достигать успехов": следующие месяцы на фронте будут решающими - ЦРУ

21:47

Ракетный обстрел Украины: РФ за раз выпустила свой месячный запас - разведкаВидео

21:43

59-летний Брэд Питт готовится снова стать отцом - Дженнифер Энистон обескуражена

21:21

"Если бы не он, меня бы уже не было": пес спас своего хозяина перед ракетным ударом на ЛьвовщинеВидео

21:20

"Россияне пытались погасить нашу систему ПВО": Жданов рассказал о "катастрофических" сложностях РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:11

Большой подарок дедушки-короля: дети принца Гарри официально стали принцем и принцессойВидео

21:02

Россия строит планы по нападению на Молдову: Подоляк объяснил фейки о "теракте" в ПриднестровьеВидео

21:01

Ткани рук и ног продолжают отмирать: российский фигурист не может побороть болезнь

20:56

Владимир Золкин. Почему появилось видео с расстрелом пленногоВидеоблоги

Реклама
20:50

"Это были слезы": Анатолич попытался убедить украинцев в патриотизме ЛободыВидео

20:29

Российская телеведущая, наркоманка Борисова выдала безумный бред, вспоминая свою поездку во Львов

20:24

В Украину возвращается зима: на выходных страну заметет снегомВидео

20:08

Гарантии безопасности и "дорожная карта" в НАТО: Украина в июле ожидает прорывных решений ЗападаВидео

20:02

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делатьВидео

19:56

Лукашенко ввел смертную казнь за "госизмену": кто под угрозойВидео

19:49

Расстрел украинского военного: Ермак сделал новое заявление о погибшемВидео

19:32

Подлива к гарниру удивит феерическим вкусом и ароматом: чем ее загустить, если нет муки

19:20

Шесть Кинжалов за раз - террористический рекордмнение

19:15

До Пугачевой и статуса иноагента: Максим Галкин показал редкое фото

19:05

Плакали даже мужчины: на Прикарпатье попрощались с павшим Героем "Да Винчи"ФотоВидео

Реклама
18:51

Сырский – о ситуации в Бахмуте: ВСУ не дали окружить город, но обстановка очень сложнаяВидео

18:48

Тела супругов разбросало по двору: появились подробности ракетного удара по ЛьвовщинеВидео

18:40

Команда Сердючки рассказала про состояние здоровья Андрея Данилко после кровоизлияния

18:02

У друга Путина Орбана признались в кознях Украине на пути в НАТО и разразились оскорблениямиВидео

18:01

Устраивают мясные штурмы: российские оккупанты устроили скандал и отказались идти в атакуВидео

17:59

"Я ночь не спала, это так тяжело": мать расстрелянного защитника рассказала, как узнала о казниВидео

17:36

Пес не отходит от разбитой кровати хозяев: россияне убили две семьи на ЛьвовщинеВидео

17:15

Коснется каждого: в Украине будут по-новому продавать товары в супермаркетах и магазинахВидео

16:48

Гороскоп на завтра 10 марта 2023: Рыбам – реализация желаний, Тельцам – непростые задачиВидео

16:41

Когда ждать следующей ракетной атаки: Жданов сделал тревожный прогнозВидео

16:38

"Это ключевые города": Жданов объяснил, почему РФ бьёт ракетами по одним и тем же городамВидео

16:31

Сергей Притула рассказал, как переживает ночные воздушные тревоги и чем вдохновляется во время войныВидео

16:28

Спецслужбы добралась до российского комика на Бали, который выступил против войны в Украине

16:11

С начала большой войны ВСУ получили 80 автомобилей при содействии Favbet Foundation

15:38

Превращается в зловредную жижу: 3 причины, почему нельзя пить вчерашний чай

15:33

"РФ нашла самое слабое звено в нашей обороне": Жданов раскрыл цель ракетной атаки на УкраинуВидео

15:20

"Начнется очень позитивный период": астролог назвала месяц, когда ВСУ пойдут в контрнаступлениеВидео

15:15

Пирожки, которые взорвали весь интернет: знаменитый рецепт, как из Киевской перепичкиВидео

15:03

"Мальчик в трусиках": Гордон показал Соловьева в бронежилете и трусахВидео

15:00

России понадобится месяц на подготовку нового ракетного удара, ее огневая мощь слабеет - Олег ЖдановЭксклюзив

Реклама
14:53

"Лучшего мира - с ракетами над головой": фолловеры разозлились на пост запроданки ЛоракВидео

14:45

Зачем лить в унитаз средство для мытья посуды: если делать это каждую неделю, вы будете удивлены

14:07

Польша передала Украине 10 танков Leopard 2 - польский министр обороны

13:53

Страдать не долго: когда становится легче после расставанияВидео

13:38

Умер знаменитый "скрипач на крыше" - израильский актер Хаим Тополь

13:27

Уберечь от поломок: три правила, которые сохранят исправность стиральной машины

13:24

"Это уже дрова": астролог Влад Росс рассказал, что скрывает Путин о ядерном оружии РоссииВидео

13:20

Оккупанты убили ракетой в Херсоне трех человек: попали в остановку и магазинВидео

12:52

Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине – министр обороны СловакииВидео

12:39

В Приднестровье придумали "теракт СБУ" с покушением на "первых лиц государства"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять