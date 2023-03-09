"Оккупанты способны достигать успехов": следующие месяцы на фронте будут решающими - ЦРУ

Российский диктатор Владимир Путин хочет затянуть войну в Украине, чтобы истощить западных партнеров.

Следующие месяцы станут решающими в войне в Украине / коллаж фото 24 ОМБр имени короля Даниила, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну в Украине, он хочет ее затянуть. Однако следующие несколько месяцев на фронте станут решающими. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает корреспондент News Nation Кейли Майер.

По данным ЦРУ, Путин удваивает ставки и пытается истощить западных партнеров Украины.

"Путин выбирает более долгосрочный путь. Он удвоил ставки, потому что убежден, что может заставить время работать на него. Что он может истощить западных партнеров Украины", - говорится в сообщении.

видео дня

Однако Берс убежден, что оккупанты не смогут достичь стратегических прорывов на фронте.

"Российские военные способны добиваться постепенных успехов, но наша общая оценка заключается в том, что они вряд ли смогут осуществить значительные стратегические прорывы или поддерживать их до конца этого года. Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине", - говорится в сообщении.

Он акцентировал внимание на необходимости продолжать оказывать Украине военную помощь.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина уже разрушила миф о "второй армии мира" и победит РФ, как Давид Голиафа.

Ранее Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Другие новости: