Си Цзиньпин назвал главную позицию Китая по войне России против Украины

Китай придерживается "последовательной и четкой" позиции по вопросу завершения войны России против Украины, сказал китайский лидер Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин практически повторил пункты "мирного плана" Китая по Украине / Коллаж ua.depositphotos.com, 28-я ОМБр

Позиция Китая по развязанной России войне с Украиной заключается в поисках механизмов достижения мира на основе переговоров. Дескать, агрессор Москва и Киев должны действительно "стремиться к миру" и "прекратить политизацию и инструментализацию" мировой политики экономики. Взгляд Пекина он назвал "последовательным и четким". Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает CCTV, в ходе встречи с белорусским директором Александром Лукашенко он сказал о том, что "основная позиция Пекина" по войне России против Украины базируется на "содействии миру и переговорам".

По словам китайского лидера, Пекин придерживается, дескать, "последовательной и четкой" позиции. Китайцы "призывают" и напавшую на Киев Москву, и украинское государств к, мол, "прекращению политизации и инструментализации мировой экономики" и, дескать, "действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем".

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Также он добавил, что Китай выступает за политическую форму завершения войны.

"Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

"Мирный план" Китая по Украине

Китай 24 февраля обнародовал документ, в котором Пекин изложил свою позицию по войне России против Украины.

В документе 12 пунктов – в них китайцы призывают к переговорам, намекают на снятие санкций с агрессора России и подчеркивают неприемлемость применения ядерного оружия. Китай не предложил никакой пошаговой структуры реализации этих пунктов и не осудил военные преступления РФ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что он не согласен с некоторыми пунктами по войне, но допустил возможность обсуждения Киевом декларации Китая. Украинский гарант подчеркнул, что Украина ставит перед собой задачу изоляции России.

Президент США Джо Байден раскритиковал "мирный план" Китая и заявил, что он выгоден исключительно стране-оккупанту России. По словам главы Белого дома, Путин положительно воспринял данный документ.

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Война России против Украины: