УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Си Цзиньпин назвал главную позицию Китая по войне России против Украины

1 марта 2023, 18:56
Китай придерживается "последовательной и четкой" позиции по вопросу завершения войны России против Украины, сказал китайский лидер Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин, ВСУ
Си Цзиньпин практически повторил пункты "мирного плана" Китая по Украине / Коллаж ua.depositphotos.com, 28-я ОМБр

Позиция Китая по развязанной России войне с Украиной заключается в поисках механизмов достижения мира на основе переговоров. Дескать, агрессор Москва и Киев должны действительно "стремиться к миру" и "прекратить политизацию и инструментализацию" мировой политики экономики. Взгляд Пекина он назвал "последовательным и четким". Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает CCTV, в ходе встречи с белорусским директором Александром Лукашенко он сказал о том, что "основная позиция Пекина" по войне России против Украины базируется на "содействии миру и переговорам".

По словам китайского лидера, Пекин придерживается, дескать, "последовательной и четкой" позиции. Китайцы "призывают" и напавшую на Киев Москву, и украинское государств к, мол, "прекращению политизации и инструментализации мировой экономики" и, дескать, "действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем".

видео дня

Также он добавил, что Китай выступает за политическую форму завершения войны.

"Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

"Мирный план" Китая по Украине

Китай 24 февраля обнародовал документ, в котором Пекин изложил свою позицию по войне России против Украины.

В документе 12 пунктов – в них китайцы призывают к переговорам, намекают на снятие санкций с агрессора России и подчеркивают неприемлемость применения ядерного оружия. Китай не предложил никакой пошаговой структуры реализации этих пунктов и не осудил военные преступления РФ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что он не согласен с некоторыми пунктами по войне, но допустил возможность обсуждения Киевом декларации Китая. Украинский гарант подчеркнул, что Украина ставит перед собой задачу изоляции России.

Президент США Джо Байден раскритиковал "мирный план" Китая и заявил, что он выгоден исключительно стране-оккупанту России. По словам главы Белого дома, Путин положительно воспринял данный документ.

Смотрите видео Главред - политолог Кулик рассказал, зачем Китай представил свой "мирный план"

Война России против Украины:

Си Цзиньпин новости Китая война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:56

Си Цзиньпин назвал главную позицию Китая по войне России против Украины

18:47

"Бавовна" на аэродроме Мачулищи: Лукашенко "наехал" на Путина - ШейтельманВидео

18:46

"Була в мене парова машина": кто исполняет главный хит украинского TikTok и что о ней известноВидео

18:06

Хотел помилования: ВСУ ликвидировали бывшего путинского депутата-зэкаВидео

17:56

Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:55

Китайский гороскоп на март 2023: Быкам – новые начинания, Драконам - путешествияВидео

17:45

Холодильник будет сиять: простые лайфхаки с уксусом и содойВидео

17:40

Тимур Мирошниченко раскритиковал украинцев за короткую память, а Лободу - за молчание

17:35

Цель Путина – "уничтожить" Украину, он не собирается выводить войска – МИД ГерманииВидео

Реклама
17:24

Поля усеяны трупами и остатками техники: РФ проиграла крупнейшую танковую битву под Угледаром - NYTВидео

17:14

С чем сочетать серые вещи, чтобы не превратиться в серую мышь: так делают стильные модницыВидео

16:51

Популярная украинская спортсменка оборвала общение с мамой из-за ее позицииВидео

16:48

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

16:43

Какие праздники в марте 2023: православный календарь на первый месяц весны

16:42

Украина может в 2023 году вернуть Мариуполь – экспертВидео

16:33

Их ищут все огородники: 5 самых урожайных сортов томатов, которые восхищают своим вкусомВидео

16:31

В Украине резко потеплеет: синоптик назвал датуВидео

15:47

Россию ждет "черная дыра" или "болото" с распадом за 2-5 лет: политолог назвал сценарийВидео

15:36

"Заработать в РФ она не прочь": Вайкуле позвали развлечь бизнесмена на корпоративеВидео

15:29

"Старость - не радость": молодая жена Виктора Павлика "затроллила" супруга

Реклама
15:21

Что увидели первым: тест по картинке раскроет настоящего скупердяяВидео

15:19

Дантес попытался оправдать Потапа за песню о волонтерах, которая возмутила Сеть

15:12

Депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Трубицына до сих пор не исключили из фракции, несмотря на задержание за взятку в 1,26 млн грн

15:12

Опытные огородники заливают морковь соленой водой: результат превосходит все ожидания

15:06

Чем подкормить лук, чтобы хорошо рос: простые советы для всех дачников

15:01

Шакира пожелала любовнице мужа отправиться в ад

14:55

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотойВидео

14:47

Это не "жест доброй воли": эксперт объяснил, почему оккупанты убегают с левого берега ХерсонщиныВидео

14:45

Может ли Россия открыть второй фронт в Приднестровье: в ВСУ оценили сценарийВидео

14:31

"Увеличение внутренних атак": Подоляк лукаво отверг причастность Киева к ударам по РоссииВидео

14:12

На Тайване отменили концерт российской оперной дивы

14:07

Иво Бобул "наехал" на журналистку после скандального сексистского интервьюВидео

14:07

Почему не надо выбрасывать скорлупу грецкого ореха - лучшие способы применения на дачеВидео

14:06

Самые злые собаки в мире: 5 пород, только от вида которых мурашки по коже

13:51

РосСМИ сообщают, что Заворотнюк пошла на поправкуВидео

13:35

Какое мышление у богатых людей: привычки, которые могут сделать человека состоятельнымВидео

13:30

Шольц мог специально затягивать поставки оружия Украине из-за угроз Путина – СМИВидео

13:28

3350 грн помощи от государства для ФОП во время войны: кто имеет право и как получитьВидео

13:00

Как понять, что пора заканчивать отношения на расстоянии: главные признаки скорого конца

12:34

Путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения - КулебаВидео

Реклама
12:27

Модные причуды королевской семьи: 5 странных правил этикета монархов

12:16

Поп УПЦ МП боялся патриотов: на Буковине священник не дал отпеть погибшего защитника Украины в храме

12:01

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

11:49

ВСУ смогут бить по Крымскому мосту: эксперт озвучил сценарий освобождения Бердянска и ГеническаВидео

11:47

"Помешанная на деньгах": принц Гарри сильно разочаровал Меган МарклВидео

11:44

Какое тесто лучше всего подходит для пиццы: не уступит итальянскому рецептуВидео

11:31

Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликтВидео

11:21

На Закарпатье 20-летняя вышла замуж и забеременела от 60-летнего переселенца из Мариуполя

11:07

Заплатила 330$: девушка хотела прическу как у Рэйчел из "Друзей", но стала звездой СетиВидео

10:56

Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять