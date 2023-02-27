В Китае ответили на предложение Зеленского насчет переговоров с Си Цзиньпином

Пекин всегда поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, говорит Мао Нин.

В КНР прокомментировали вопрос вероятности встречи лидеров Украины и Китая / Скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировал вопрос вероятности двусторонних переговоров лидеров Украины и КНР.

По словам представителя министерства иностранных дел Китая Мао Нин, Пекин "всегда поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Украину", передает The Guardian.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства говорит о том, что позиция Пекина по поводу "кризиса в Украине" якобы "очень последовательная и четкая".

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"Суть состоит в том, чтобы призывать к миру и способствовать диалогу и политическому разрешению кризиса. Мы всегда поддерживали связь со сторонами конфликта, включая Украину", — добавила она.

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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