"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

Хорошо, что происходят контакты между Киевом и Пекином, но вряд ли они ускорят темпы завершения войны, считает Тарас Загородний.

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​ Зеленский и Си Цзиньпин поговорили по телефону 26 апреля ​ / Фото: УНИАН, ОП, скриншот

26 апреля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает: хорошо, что происходят контакты между Киевом и Пекином, но вряд ли они ускорят темпы завершения войны, так как Китай до сих пор не хочет называть вещи своими именами.

По словам Загороднего, Китай пытается перед контрнаступлением ВСУ как-то зафиксировать позиции, ведь контрнаступление будет полностью переворачивать повестку дня.

"После выхода Украины на берег Азовского моря внутри России могут начаться неуправляемые для Китая процессы обвала путинской вертикали. Да и вообще встанет вопрос, сможет ли Путин удержать власть, а Китаю неинтересна нестабильность", - сказал Загородний Главреду.

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По мнению эксперта, Китай хотел бы "боевой ничьи", то есть "зафиксировать территории, вести бесконечные разговоры ни о чем лет 150, но чтобы власть в России оставалась стабильной. Включая Путина, который устраивает Китай, ведь тот сдает им интересы России".

По словам Загороднего, Китай заинтересован в том, чтобы стать второй альтернативой в мире.

"Они тоже хотят быть посредниками в мирных переговорах с РФ, но с достаточно странной позицией, то есть не требовать наказания агрессора и освободить территории Украины. Кроме того, им хочется показать, что они лучше американцев могут разрулить любой конфликт, но пока у них это плохо получается", - считает Загородний.

Аналитик добавил, что позиции Киева и Пекина совпадают лишь в трех пунктах. Это аграрный экспорт, восстановление Украины и сохранение логистических поставок в мире.

"В целом хорошо, что этот контакт между Китаем и Украиной есть, но вряд ли он чем-то завершится, потому что Китай до сих пор не хочет называть вещи своими именами. То есть это никоим образом не ускорит темпы завершения войны, ведь Китай, как и любая другая страна, хочет выжать из войны России против Украины собственный интерес. Но я очень сомневаюсь, что это у них получится с теми подходами, которые они предлагают", - резюмировал Загородний.

Зеленский и Си Цзиньпин провели переговоры

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, переговоры с Си были длительными и содержательными.

"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение Посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - сообщил президент.

Си Цзиньпин по итогам разговора с Владимиром Зеленским сообщил, что Китай направит своего спецпредставителя по евразийским делам в Украину и в другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя общение, заявила, что Китай последователен и четок в своей готовности развивать китайско-украинское стратегическое партнерство.

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