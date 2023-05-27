Вопрос закрыт: Кулеба прямо сказал, хотел ли Китай отдать РФ украинские территории

Дмитрий Кулеба лично узнавал всю информацию о партнеров, с которыми общался представитель Китая в Украине Ли Хуей.

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Кулеба рассказал хотел ли Китай отдать РФ оккупированные территории / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Представитель Китая в Украине Ли Хуей якобы настаивал на передаче оккупированных территорий России во время своих международных поездок. По крайней мере такая скандальная статья появилась в The Wall Street Journal. Однако на самом деле это не имеет ничего общего с реальностью. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что лично разговаривал с коллегами их Варшавы, Берлина, Брюсселя и Парижа, которые отрицали подобные заявления.

"Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые Ли Хуей посещал, и ни один не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры даже о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине находятся оккупанты", – сказал Кулеба.

Он призвал украинцев не верить всему, что распространяют в Сети.

Позиция Китая по войне России против Украины

Президент Владимир Зеленский 28 апреля рассказал детали своего телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам украинского гаранта, китайский лидер заверил, что Пекин не поставляет вооружения агрессору России. Также Цзиньпин заявил об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский и Цзиньпин договорились о том, что Китай отправит своего представителя по Евразии Ли Хуэя с визитом в Украину, Францию, Германию, Польшу и Россию для переговоров о возможном политическом завершении войны.

16-17 мая Хуэй был в Киеве. В Офисе президента по итогам переговоров сообщили, что Украина настаивает на присоединении Китая к формуле мира Киева. Представители Киева рассказали посланнику об украинском документе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин 25 мая сделала заявление, в котором сказала, что война России против Украины началась из-за, дескать, "проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы". Войну она назвала якобы "кризисом" и не сказала прямо, что Россия является агрессором и напала на Украину.

Смотрите видео, как Китай подвинул Россию в ее "вотчине" Центральной Азии:

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