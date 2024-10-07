Есть важный результат: командир подразделения ВСУ назвал цель операции на Курщине

Война на территории противника разрушает его, а не нашу инфраструктуру, подчеркнул Сергей Коротких.

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Операция на территории РФ показала способность Вооруженных сил Украины побеждать численно превосходящие силы врага, заявил командир сводного подразделения одной из бригад ВСУ, участвующей в боях в Курской области Сергей Коротких.

Как подчеркнул он в комментарии Фокусу, еще один важный результат — переброска около 50 тысяч захватчиков в российский регион для решения других задач.

"Война на территории противника разрушает его, а не нашу инфраструктуру. Мы воюем там, где россиянам невыгодно и наносим удары в неожиданных местах. Малые силы ВСУ перетягивают на себя внимание огромного количества войск", — пояснил он.

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Украинский военный напомнил о том, что сначала россияне хотели решить проблемы с наступлением срочниками, но теперь вынуждены прибегать к услугам десантников и морпехов. Речь идет о 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также 155-й бригады морской пехоты.

"Без Курской операции все они оказались бы на Покровском направлении, что гораздо хуже для нас", — добавил Коротких.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости по теме

Напомним, по данным Института изучения войны, украинские силы продвинулись в Глушковском районе Курской области и продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.

Ранее Defense Express писал, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. Россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.

Как сообщалось, украинские танки вошли в Веселое, а военный самолет ВСУ сбросил управляемую по спутнику планирующую бомбу на предполагаемое место расположения российских войск в здании в центре Веселого, сровняв его с землей.

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