Зеленский рассказал о звонке и поздравлениях Порошенко

Порошенко позвонил Зеленскому и сказал слава поздравления / Главред

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который, по предварительным данным, одержал историческую победу на выборах президента Украины, сообщил, что ему после оглашения результатов экзит полов позвонил Петр Порошенко.

"Только что он меня поздравил с победой. Я очень благодарен, что он меня поздравил. Сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Это круто, мы объединяем Украину", - сказал триумфатор выборов на брифинге в штабе.

Как ранее сообщалось, Порошенко заявил, что признает свое поражение во втором туре выборов и пообещал поздравить оппонента с заслуженной победой.

Как сообщалось ранее, согласно экзит полам, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины.