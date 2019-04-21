Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь

Победивший, по данным экзит полов, на выборах 2019 Владимир Зеленский анонсировал свои первые шаги на посту президента Украины.

"Мы будем делать все для Украины – мы ее объединили… Мы будем защищать нашу страну. Мы будем делать все, чтобы прекратить огонь на Донбассе. Будем делать законопроекты, бороться с коррупцией", – рассказал Зеленский.

Также он анонсировал свою поездку по всей Украине.

Читайте также"Спасибо СБУ, что держали в тонусе": после экзит полов Зеленский дал первое обещание"Я хочу увидеть каждый город, каждую область Украины, поговорить с людьми об их проблемах. И мы будем это решать с моей честной демократической молодой командой", – пообещал кандидат.

На вопрос, ожидал ли он такого результата голосования на выборах 2019, Зеленский признался, что он и его команда такого исхода "немножечко ожидали". Он также назвал такой результат "серьезным и очень ответственным".

"Это результат не только мой, но всей нашей команды. И это результат народа Украины", – резюмировал политик.

Ранее у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.