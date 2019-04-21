Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь

Он анонсировал свою поездку по всей Украине.
Победивший, по данным экзит полов, на выборах 2019 Владимир Зеленский анонсировал свои первые шаги на посту президента Украины.
"Мы будем делать все для Украины – мы ее объединили… Мы будем защищать нашу страну. Мы будем делать все, чтобы прекратить огонь на Донбассе. Будем делать законопроекты, бороться с коррупцией", – рассказал Зеленский.
Также он анонсировал свою поездку по всей Украине.
Читайте также"Спасибо СБУ, что держали в тонусе": после экзит полов Зеленский дал первое обещание"Я хочу увидеть каждый город, каждую область Украины, поговорить с людьми об их проблемах. И мы будем это решать с моей честной демократической молодой командой", – пообещал кандидат.
На вопрос, ожидал ли он такого результата голосования на выборах 2019, Зеленский признался, что он и его команда такого исхода "немножечко ожидали". Он также назвал такой результат "серьезным и очень ответственным".
"Это результат не только мой, но всей нашей команды. И это результат народа Украины", – резюмировал политик.
Ранее у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.
Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.
Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.
Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.